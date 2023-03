"I l va y avoir du stress mais la joie et le plaisir de vivre ce super moment prendront très vite le dessus", explique la jeune Léa Remacle à quelques heures de fouler le parquet de la Mons Arena à l’occasion de la finale de la Coupe AWBB que son club, Herve-Battice (R1), s’apprête à disputer face à Liège Panthers.

Ce sera pour elle une première occasion d’accrocher un titre à son palmarès, elle qui n’a que 14 ans et qui bénéficie du statut d’élite sportive. "Je pourrais être dispensée de quelques cours à l’école mais je ne profite pas de cet avantage", explique l’étudiante de troisième secondaire – section immersion en néerlandais – à SFX1. "L’intérêt est seulement de pouvoir évoluer un an plus tôt en équipe senior."

Domiciliée à Ensival, Léa Remacle y a démarré son sport favori en baby basket. "J’ai joué dans le club ensivalois jusqu’en U12", explique la meneuse de jeu. "Comme il n’y avait pas d’équipe féminine dans les catégories supérieures, je suis alors partie à Herve-Battice où je dispute ma quatrième saison."

À la Mons Arena en famille

Et pas plus tard que le week-end dernier, elle plantait huit points, avec beaucoup de culot, en R1. "Cela fait trois ou quatre semaines que je suis appelée par le coach dans l’équipe A du club suite à la blessure de Charlotte Borlée", détaille Léa Remacle qui évolue cette saison en U16 sous la bannière BDA (Basket Development Academy). Elle avait eu une première expérience en équipe seniore au mois d’octobre face à Liège Panthers en championnat… avec un terrible ascenseur émotionnel à la clé. "On gagne le derby de quelques points puis on apprend que la fédération nous inflige une défaite par forfait car je n’étais pas qualifiée pour disputer ce match", se souvient-elle. "Et finalement, au terme de nombreuses semaines de débats et de réclamations, notre club a récupéré les trois points de la victoire !"

C’est en famille que les Remacle s’apprêtent à présent à vivre cette finale de Coupe. Et pour cause, le frère aîné de Léa Remacle (Thibaut, 18 ans) joue aussi au basket à Ensival en P3 alors que son jumeau (Maxime) défend les couleurs BDA en U15.

"Je suis en excursion scolaire toute la journée et je ne pourrai pas être à l’heure pour le départ du car", conclut Léa Remacle. "Mes parents viendront donc me récupérer à 16h30 à Liège pour filer vers Mons."