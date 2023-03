Le défenseur central est né le 8 février 2007 à Hasselt et habite à Bilzen dans la province du Limbourg.

"Luca Dalla Costa a rejoint la KAS Eupen en été 2019 en provenance du KVC Westerlo et joue depuis près de 4 ans chez les Panda Youngsters. Il fait partie de l’équipe des U16 et a disputé il y a quelques semaines ses deux premiers matchs internationaux avec l’équipe nationale belge des U16 contre la Hongrie" poursuit l’AS.

Et d’ajouter: "Luca Dalla Costa est un joueur de football très développé pour son âge et son jeu est particulièrement puissant. Il est gaucher et dangereux sur les phases arrêtées, et cela n’est pas dû uniquement à sa taille de 1,82 mètre."

Avec le contrat pour Luca Dalla Costa, "l’AS Eupen a pu signer encore un jeune joueur talentueux de l’Euregio et lui offre la possibilité de se développer au mieux chez les Panda Youngsters sur le chemin vers le football professionnel.

La KAS Eupen se réjouit de la poursuite de la collaboration avec Luca Dalla Costa et lui souhaite aussi pour la suite de sa carrière beaucoup de succès !"