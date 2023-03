Evolution du score: 10: 17-22, 20: 35-37 (18-15), 30: 46-51 (11-14), 40: 53-72 (7-21).

HERVE-BATTICE: Remacle 0, Cosentino 6, Collignon 7, Henry 2, Henrard 8, Poussart 8, Bonvoisin 6, Lizin 4, Antoine 8, Borlée 4.

"O n a été bon dans le combat et le respect des principes défensifs, ce qui nous a permis de bousculer l’adversaire", apprécie Alain Denoël, le coach de Herve-Battice. "De quoi nourrir des regrets car on aurait pu faire mieux si deux ou trois filles n’étaient pas passées au travers de leur match offensivement."

C’est à la Mons Arena que les Herbagères se sont déplacées ce vendredi pour y affronter Liège Panthers en finale de la Coupe AWBB. Une équipe liégeoise qui avait remporté les quatre dernières éditions et qui faisait de ce rendez-vous un objectif de la saison. L’équipe de R1 était donc fortement upgradée avec la participation de plusieurs joueuses qui évoluent habituellement dans le noyau de D1 et un assistant-coach de luxe en la personne de Pierre Cornia.

Liège démarrait mieux en imposant déjà son physique notamment par Schwartz mais, sur un trois points de Poussart, les Herbagères allaient afficher un avantage à 5-4 (4e). Herve-Battice subissait alors la réaction adverse (5-11). Les filles de Denoël parvenaient, par séquences, à rivaliser dans l’intensité (6: 9-11) et Borlée faisait 17-22 sur le buzzer du premier acte. Herve-Battice réalisait les stops nécessaires au début du second quart-temps (14e: 21-24) mais n’en profitait pas suffisamment devant. C’était avant que Henrard ne rentre cinq points consécutifs, elle était malheureusement déjà sanctionnée pour la troisième fois (17e: 26-29). Collignon prenait le relais offensivement pour permettre à ses couleurs, une seconde fois, d’être devant (18e: 31-30). Les Jaune et Bleu rentraient la tête haute au vestiaire (35-39).

Liège n’avait pas le choix, il fallait remettre le meilleur cinq et un maximum d’intensité défensive à la reprise. Pas de quoi déstabiliser les Herbagères à nouveau aux commandes (25e: 44-43)! Mais on marquait peu dans ce quart-temps, Liège s’en tirait finalement mieux à la demi-heure (46-51). De quoi filer à +10 sur un trois points de Peeters (33e: 46-56). Asphyxié par la débauche d’énergie consentie jusque-là, Herve-Battice ne trouvait plus les ressources pour revenir dans cette finale.