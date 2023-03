Eupen, Courtrai, Ostende, Zulte-Waregem: le calendrier des 5 derniers matches de Pro League des 4 menacés

Maintien: tout est possible

Qui sauvera sa peau en Pro League ? Pour rappel, les trois dernières places sont autant de sièges à bascule vers l’étage inférieur, la Challenger Pro League (ex-D1B). Et il reste cinq journées de phase classique à disputer.

Sans manquer de respect à Seraing (dernier avec 19 points), on voit mal comment les Métallos pourraient sortir la tête hors de l’eau à temps.

Au classement, Eupen pointe à la 14e place avec 27 points, soit autant que Courtrai qui est 15e (27 points, mais moins de buts marqués par les Courtraisiens).

Ostende (16e, 24 points), Zulte-Waregem (17e, 23 points), et Seraing (18e, 19 points) occupent actuellement les trois positions de relégables.

En cette dernière ligne droite, tout porte à croire que les deux relégables (outre Seraing, presque condamné) sont à dénicher entre Eupen, Courtrai, Ostende et Zulte.

Coup d’œil sur les 5 derniers matches de ces 4 équipes

Eupen jouera: à Gand, contre Anderlecht, à Courtrai, contre Zulte-Waregem, au Club de Bruges.

Courtrai jouera: contre le Club de Bruges, au Cercle, contre Eupen, à l’Antwerp et terminera face à l’Union.

Ostende jouera: contre Westerlo, face au Standard, à St-Trond, contre OHL, à Gand.

Zulte-Waregem: au Standard, contre l’Antwerp, à Charleroi, à Eupen, contre le Cercle.

Autant de calendriers costauds mais, dans le cas d’Eupen, on peut affirmer que les Pandas auront leur sort entre leurs mains. Et l’interdiction de se louper. Pourquoi ? Parce qu’ils disputeront deux matches "à six points" (à Courtrai puis contre Zulte-Waregem). Deux rencontres "couperet" où tout pourra se décider. Car pour le reste, Gand, Anderlecht et le Club de Bruges en fin de championnat: c’est du "très" costaud.

Plusieurs Pandas malades

Autant dire que tout ce qui sera pris ce dimanche à La Gantoise pourrait, déjà, peser lourd au décompte final. Ce sera, chez les Pandas, sans Gorenc et Déom, toujours blessés. Par ailleurs, de nombreux éléments sont incertains, car grippés (voir ci-dessous). "Ce sera à ceux qui seront frais de tout donner pour tirer le groupe et ceux qui seront moins en forme vers le haut. Mais voilà: on fera au mieux tout en sachant que tout le monde ne pourra pas être à 100% ce dimanche" prévient Edward Still, le coach eupenois. Aïe.

Gand – Eupen (Dimanche, 19h15)

Arbitre: M. Visser.

EUPEN: Nurudeen, Charles-Cook, Peeters, Alloh, Filin et Prevljak sont incertains car malades. La sélection sera communiquée ce samedi par le club.

Absents: Gorenc, Déom (blessés).