Elsaute - Fize: "L’état d’esprit ne peut pas être défaillant"

En écartant Malmedy, seules les deux équipes précitées pourraient les priver d’un sacre qui leur tend les bras. Cela dit, dans le chef de Boris Dome, pas d’excès de confiance. "Je me souviens d’une mésaventure vécue avec Amblève à 5 journées du terme et j’en retiens la leçon, je préfère rester très prudent dans mon discours. C’est évidemment notre position qui est la plus enviable mais comme j’aime à le rappeler, c’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens…" précise le mentor Elsautois qui est principalement focalisé sur la venue de Fize, en ce dimanche de laetare. "Les Fizois ont récemment changé d’entraineur et donc, c’est une autre philosophie de jeu en place. En préambule de cette saison, ils avaient des ambitions de top 5 et je pense qu’ils courent derrière cet objectif. Qualitativement, ils ont les armes pour l’atteindre. À nous de faire en sorte de déjouer leurs plans et de poursuivre sur notre dynamique positive."

"Dignes de notre rang"

Satisfait de ses troupes et du visage affiché dimanche passé, le coach des Vert et Blanc veut garder tout le groupe concerné. N’ayant fait qu’un seul remplacement au stade Lechat, le T1 a organisé un match amical mardi en recevant Hamoir pour donner du temps de jeu à ceux qui en ont reçu moins.

"On peut dire qu’on a enfin été dignes de notre rang à Malmedy. C’était notre première prestation aboutie en 2023. Je sens que l’ensemble de mon noyau est conscient de ce qu’on est en train de réaliser et de ce qu’il y a au bout du chemin, en continuant de la sorte. Le match amical de mardi a prouvé à ceux qui voudraient se reposer sur leurs acquis, que les réservistes ont faim aussi. Tout le monde est concerné et notre état d’esprit ne peut pas être défaillant" prévient-il.

Dès lors, comme le soulignait Boris Dome, une question se pose pour les Elsautois dans la course contre-la-montre pour briguer les lauriers qui mènent directement vers la nationale: "Est-ce que le plus dur est fait ou est-ce que le plus dur reste à faire ?"

Elsaute – Fize (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Kourouma.

ELSAUTE: François, D’Affnay, B. Deville, G. Deville, Tossings, Piette, Williot, Dohogne, Corman, Diané, Roggemans, Dirix, Ameur, Campo, Counet.

Absents: Bomboir (arrêt), Filali (blessé), Fassin (fracture de fatigue ?), Colson (pas prêt), Di Nicola (raisons professionnelles), Piparo, Maréchal, Lefort (P3).