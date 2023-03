Dix absents à Aubel avant de recevoir Hannut : "J’ai besoin de guerriers" estime Tony Niro

Aubel recevra Hannut ce dimanche pour un match qui s’annonce difficile. Véritablement coincés dans ce milieu de tableau, les Aubelois aimeraient se mettre mathématiquement à l’abri le plus vite possible. Tony Niro l’entraîneur Vert et Blanc, nous fait l’état des lieux: "J’ai un gros problème d’effectif depuis plusieurs semaines avec pas moins de dix absents avant d’affronter Hannut qui est un adversaire direct. Il suffit d’analyser le classement pour comprendre que tout peut basculer d’une semaine à l’autre. Entre jouer le top cinq ou lutter pour le maintien, la marge en termes de points est très faible à l’heure actuelle. Pour parler de notre futur adversaire, c’est une équipe solide et offensivement très forte. C’est en connaissance de cause, que durant la semaine, nous avons préparé spécifiquement ce duel."