"Nous avons perdu deux points", déclarait Romain Cerfontaine à l’interview d’après match. Cependant, le discours a changé au cours de la semaine. "Vu les circonstances du match (NDLR: Hombourg menait et était en supériorité numérique), le nul était décevant. Néanmoins, accrocher un point à Hannut, c’est toujours un bon résultat", relativise désormais le coach de la formation orange, qui reste satisfait des siens. "En arrivant, j’aurais directement signé pour un bilan de cinq points sur neuf après trois matches", positive-t-il.

Des absences de marque

Ce dimanche, Hombourg reçoit Wanze/Bas-Oha, une formation qui joue le titre, mais qui reste sur une série d’un point sur neuf.

"Ce n’est pas forcément le meilleur moment pour affronter cette équipe. Collectivement, Wanze/Bas-Oha dispose d’un noyau très solide qui va redoubler d’efforts pour stopper cette mauvaise passe. Les joueurs ne peuvent plus se permettre de perdre pour continuer de rêver au titre. De plus, Geer se rapproche d’un côté et Elsaute s’envole de l’autre", analyse Romain Cerfontaine qui devra quant à lui composer avec des absences de marque.

Martin Schwontzen et Maxime Bartholomé sont suspendus tandis que Clément Schonbrodt et Loïc Potoms sont tous les deux blessés au genou. "Avec ces absences certains joueurs seront titulaires pour la première fois depuis mon arrivée. Ils devront saisir cette opportunité pour se montrer", déclare le tacticien hombourgeois qui compte sur la force collective pour s’imposer ce dimanche. "Le groupe va devoir montrer sa force mentale, physique et collective pour pallier ces absences. Nous allons nous battre corps et âme pour continuer cette série d’invincibilité", termine-t-il.

Hombourg – Wanze/Bas-Oha (Dimanche 15h)

Arbitre: M. Habets

HOMBOURG: Stassen, Dorthu, Baltus, Schnackers, Degueldre, Denoël, S. Meunier, D. Meunier, Hick, Bauwens, Beckers, Belboom, Duthoo, Martin, Wets

Absents: Schwontzen, Bartholomé (suspendus), Schombrodt, Potoms (genoux).