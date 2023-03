Antonio Merola sur son départ à Richelle: "J’ai été honnête avec Dison"

Ce qu’on reproche à Antonio, c’est d’être revenu sur sa parole de prolonger son séjour à Dison. "Pour nous, il y a un mode de fonctionnement et des engagements que chacun doit respecter, dit le coach Christophe Kinet. La situation était claire dès le départ avec lui, c’est un espoir à qui on voulait donner du temps de jeu. Mais il a été blessé, puis a connu des soucis familiaux et a connu une saison compliquée. Mais on ne voulait pas le laisser de côté. Il a pris une décision qui le concerne mais on n’est pas un Club Med. On lui a souhaité bonne continuation, il peut aller s’entraîner avec son nouveau club."

S’il reconnaît avoir donné sa parole à Dison, Merola tient à préciser les circonstances de sa signature à Richelle, que nous vous annoncions ce jeudi. "Oui, je m’étais engagé mais dans la vie il y a des circonstances qui font qu’on peut aussi changer d’avis. Mais je tiens à dire que j’ai été honnête avec le club puisque j’ai été voir le président avant de discuter avec un autre club. C’était avant le match à Namur pour lui annoncer que je ne me sentais pas bien et que j’avais envie et besoin de jouer. Il m’a dit qu’il me comprenait et qu’on se quitterait en bons termes. Lorsque Richelle s’est présenté, je me suis dit que c’était le bon moment pour me relancer. Je suis jeune et je veux prendre du plaisir comme quand j’étais gamin."

Accrocher le wagon du Top 5

Pour revenir au sportif, c’est donc sans Merola que Dison veut enchaîner les victoires pour accrocher le wagon du Top 5. La victoire obtenue à Waremme a été appréciée à sa juste valeur côté disonais. Mais le coach attend une série. "Les trois points ont fait du bien mais si l’on gagne ce dimanche, on fera une très bonne affaire. Nous nous sommes fixé des objectifs audacieux mais qui sont tout à fait réalisables."

Dison – Ganshoren (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Delaye.

DISON: Rico-Garcia, Biondolillo, Errahmouni, Binot, La Delfa, Legros, Demarteau, Akdim, Manfredi, Meunier, Clerbois, Courail, Palm, Mara, Teruel, Godart.

Absents: Castela, Schillings (blessés).