Alex Digregorio avant Durbuy - La Calamine: "Le tournant de notre fin de championnat"

Actuellement logés dans le ventre mou du classement (8ème avec 34 points), les Calaminois ne sont qu’à six points du top 5 et donc de la dernière place donnant accès au tour final. Avec un récent bilan d’un point sur neuf, l’heure n’est pas à la fête mais le tacticien de Kelmis, Alex Digregorio, s’attend à une réaction de son groupe. "Mathématiquement, on n’est pas encore sauvé mais on ne regarde pas vers le bas. Il faut impérativement gagner ce match pour rester concerné par la lutte qui offre un ticket pour le tour final. Ce match va conditionner notre fin de saison. Si on veut garder des ambitions et ne pas être réduits à terminer la saison en roue libre, on se doit de faire le job. Mais on regarde match après match, place à Durbuy et on tirera les conclusions au fur et à mesure", confie-t-il.

Durbuy – La Calamine (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Mathieu Vahé.

LA CALAMINE: Aritz, Belle, Benanne, Bultot, Cornet, Hungs, Joiris, Krhlanko, Legenvre, Lufuankenda, Remacle, Roex, Seewald, Smits, Volont.

Absents: Mauclet, Hubert (suspendus 1/1), Gerrekens (genou), Hamoir (Erasmus), Kamalandua, Meessen, Van Melsen (P2), Lazzari (U21), Cviko, Islamovic, Rombach (pas repris).