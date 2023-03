Samedi 18 mars, les enfants de 7 à 15 ans ouvriront le bal pour le compte du Kids Challenge, dès 11h. En milieu de semaine, plus de 200 inscrits étaient déjà comptabilisés.

Dimanche, place aux adolescents(e)s et aux adultes. À

10h: Élites 3, Dames Jeunesse, Cadets. À 12h30: Juniors hommes, Dames Élites + 19 ans, Masters 2. Et à 15h: Élites 1 et 2 hommes, Espoirs (U23) hommes, Masters hommes. Là aussi, plus de 200 coureurs sont attendus.