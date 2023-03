"Un ouf de soulagement" pour la Team GSI Verviers

"Une victoire méritée car nous étions bien en place défensivement et offensivement on a bien géré les situations" dixit Anthony Rox pour GSI.

Reste qu’il a fallu attendre la fin de match pour que la pièce tombe définitivement du bon côté. "C’est 0-2 et on a la possibilité de faire 0-3 et 0-4 mais non: l’adversaire passe devant et c’est 3-2." GSI Verviers renversera la vapeur pour de bon mais l’hôte orétois restera au contact jusqu’au bout malgré le quatuor de bus signé Meessen, le doublé de Piette et les réalisations de Hungs et Deflandre. "Cette victoire 6-8, c’est un ouf de soulagement. On espère que ça va donner un dernier élan pour la fin du championnat" ponctue Anthony Rox. "Depuis qu’on sait qu’il n’y aura pas de descendant en D2B, nous ne sommes jamais au complet. Il reste quatre matches. On veut encore prendre des points !" À noter que les Verviétois seront au repos ce 17 mars 2023. D.L.