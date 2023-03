En décembre, à l’issue de la phase aller du championnat, Jalhay A est avant-dernier et mal embarqué. Après la victoire de ce week-end sur Aywaille, l’équipe est sauvée après avoir aligné depuis janvier une série incroyable de victoires uniquement interrompue par une défaite contre le champion Montzen A.

Comment expliquer un tel revirement ? "Je suis le seul survivant du match aller, explique Guillaume Vitrier. Michel Leclerq n’a pas joué au premier tour. Il vient régulièrement à l’entraînement en jeu libre et ne joue que quand nécessaire. Il vaut bien plus que son classement de D0 et rassure toute l’équipe. Thierry Closset est dans le même cas. Il a commencé sa saison d’interclub en janvier. Contre Aywaille, il reste également invaincu. Enfin, il y a Daniel Laguesse. Il est pensionné depuis décembre. Son travail l’occupait le week-end et le voilà libre pour jouer. Il utilise très bien notre salle et prend trois matchs."

Il est vrai que la salle de Jalhay est spécifique : elle rend peu les effets et favorise le jeu à plat et en régularité. "Je profite de cet avantage pour gagner un match sur C4, enchaîne Vitrier. C’est en cinq sets et c’est juste. Ça me fait une seule victoire mais elle est stratégique. C’est mon premier match et ça permet à l’équipe d’être devant tout le long de la rencontre."

Le maintien est dans la poche. Alors les Jalhaytois ont partagé un verre de mousseux avec les adversaires à l’issue de l’interclubs. Puis, une fois ceux-ci retournés, pas encore rassasiés, les locaux ont terminé par une séance particulière avec Michel Leclerq aux manettes. Ils ont joué… avec des plateaux métalliques pour servir les bières. Ou comment s’amuser avec un rien.