Michel Detrigne champion de Belgique... avec la maman de Jean-Michel Saive

Mais revenons au match. "On s’est fait peur en finale. On mène deux sets à zéro. Puis j’ai certainement un peu d’excès de confiance et on se fait remonter. Heureusement, on gagne à la belle." Le Dohaintois est aussi champion en double avec l’Aubelois Jacques Coulon en plus de 70 ans. "Avec Jacques, je fais des signes par-dessous la table avant de servir pour indiquer l’effet que je vais mettre, indique le vétéran. Mais il ne regarde pas et attaque avec son picot. Et ça marche !"

C’est l’heure des comptes pour le prolifique Michel. "J’ai cinq médailles d’or si je fais le bilan des championnats provinciaux et de Belgique. L’année prochaine, je repars pour en avoir six !"

Attardons-nous aussi sur la journée du Verviétois Jean Wegnez. Il avait acheté un mousse spécial dans l’espoir de vaincre sa bête noire, le joueur de l’Astrid Jacques Maquet, ancienne série A. "Mais quand vient le match, il change d’avis et reste avec sa raquette habituelle, raconte son comparse Detrigne. Et ça n’a pas raté, il est passé à la casserole et finit deuxième." Heureusement, il est champion en double plus de 85 ans avec Maquet.

Signalons encore de beaux résultats pour les Montzenoises. Anne-Marie Delhez monte sur un podium et Anny Spee revient avec trois médailles.