Match le dimanche du Laetare pour Stavelot: Weywertz réagit officiellement

"Certes, nous avons sous-estimé la situation semblable à celles que nous avions déjà connues de longues années en ayant dû jouer un match de championnat lors du carnaval. Heureusement, il y a eu une nouvelle réglementation au niveau du football liégeois qui serait aussi souhaitable, peut-être sous une autre forme, pour le carnaval stavelotain (et d’autres).

Dans notre club, concernant les décalages de matchs, nous laissons toujours le dernier mot à notre staff et quand il ne donne pas feu vert pour des raisons différentes et compréhensibles (équipe trop déforcée à cause de joueurs absents pour l’une ou l’autre cause) ou et aussi, comme c’est le cas pour samedi prochain, l’occupation de la buvette pour une fête, nous n’acceptons pas le décalage.

Nous sommes effrayés par la manière dont le sujet a été abordé et médiatisé via les “anti-réseaux sociaux” dans le seul but d’exposer un club d’une façon extrêmement négative. Nous sommes tous des bénévoles et la manière par laquelle notre président, dévoué pour son club depuis une vingtaine d’années, a été traité, nous a tous écœurés. Il a essayé tout au long de la matinée de mardi de trouver une solution pour corriger “notre faute” et avait déjà l’autorisation pour un décalage éventuel. C’est alors que le RCS Stavelot est de nouveau intervenu et nous a laissés savoir que le match aurait lieu dimanche à 15 heures.

En tant que coordinateur des jeunes, je peux vous dire que nous avons toujours bien accueilli les équipes de Stavelot, que ce soit lors de matchs amicaux ou de championnat ou lors du tournoi Euregio et j’espère que cela pourra encore être le cas longtemps.

Je tiens à dire à tous les Stavelotains et amis des Blancs Moussis que le KFC Weywertz n’est pas un club anti-Laetariste et qu’on n’est pas “Corona” qui empêche (ra) les milliers de visiteurs de fêter leur carnaval dimanche prochain sous un temps que nous espérons tous estival."