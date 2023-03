Des diplômes rares remis au stage de karaté de Dison

Cette année, l’événement marquant était la remise par Sensei Tanaka de plusieurs diplômes Dan, le plus élevé était celui de 6e Dan certifié et numéroté en provenance directe du Japon. Il a été attribué à Alain Zeyen, moniteur du Karaté Club Dison pour son examen passé le 6 novembre 2022 devant Kancho Kanazawa 8e Dan).

"Pour ceux qui se demandent l’événement que peut représenter la remise d’un diplôme de 6e Dan, il faut savoir que le numéro attribué était le 549. Donc, depuis 1974 et sur un peu plus de 120 pays, il n’y a eu que 549 karatékas à obtenir ce niveau", explique Alain Zeyen, responsable du club.

La SKIF (Shotokan Karaté International Fédération) existe depuis 1974 et est la seule fédération mondiale de Karaté. Ses examens de ceinture noir 2e Dan et au-delà sont présentés devant un jury Japonais. Les numéros de diplômes sont tous repris dans un registre au Japon avec le nom et le grade du karatéka.

Intéressé par le karaté ? Le club de Dison est joignable au 0496 23 95 76 et à l’adresse alain.zeyen.az@gmail.com. La 1re semaine de pratique est gratuite et à la cotisation, un petit cadeau de bienvenue est offert au nouveau membre.