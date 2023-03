Alex Sacré (Union Limbourg): "La pression sera du côté de Hombourg B"

Après avoir battu l’ex-leader soironais le week-end dernier, les Dolhaintois espèrent cette fois jouer un mauvais tour à des Hombourgeois toujours concernés par la course au titre. "La pression sera clairement du côté de Hombourg", lance d’emblée le coach visiteur Alex Sacré. "Mes joueurs et moi-même sommes sur la même longueur d’onde, nous avons désormais décidé de jouer match par match avec envie et détermination, et surtout de prendre du plaisir sur le terrain. Bien sûr, le tour final reste accessible en cas de bons résultats d’ici la fin de saison, et nous jouerons le coup à fond."

Dans le camp d’en face, les attentes du tacticien Fred Gutkin sont claires. "On ne visera que la victoire face à Dolhain, souligne le T1. Le wagon de tête dont nous faisons partie se tient dans un mouchoir de poche, et nous devrons empocher les trois points à la maison ce vendredi avant de rencontrer les ténors Herve, Soiron puis Charneux dans les semaines à venir."

Hombourg B – Union Limbourg (Ce vendredi, 20h)

Arbitre: M. Clemeur.

Absents à Hombourg B: Vanderheyden et Hagelstein (blessés), Lejeune (suspendu), Lahaye (vacances), Schmitz (incertain).

Absents à l’Union Limbourg: N. Monnard, Cammarata, Bolmain, El Fezzaoui, Albert, Prickartz, Lincé, Derecogne (blessés), Elbaouche (indisponible), Schollaert (futsal), Saei (pas de nouvelles).