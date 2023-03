Alain Denoël avant la finale de Coupe AWBB Herve-Battice - Liège Panthers à la Mons Arena ce vendredi : "Une énergie tout à fait particulière"

Le club a affrété deux cars en plus des nombreux supporters qui prendront la direction de Mons ce vendredi. "C’est encore une preuve des liens qui existent entre les différentes équipes du club, sympathisants, parents, amis… Se sentir soutenus de la sorte doit nous exhorter à donner le meilleur de nous-mêmes !"

Et il faudra sortir une grosse prestation face à Liège Panthers, détenteur du titre lors des quatre dernières éditions !

"Nous avons insisté sur quelques détails offensifs et défensifs qui pourraient être utiles", détaille le T1 herbager, qui a rempilé avec son staff pour la saison prochaine. "Céline Henry est toujours gênée par une blessure à la cuisse et est incertaine. Charlotte Borlée s’est testée mardi, on verra si elle peut tenir la distance vendredi… David et Magermans sont toujours à l’infirmerie !"

En championnat, on en est à une victoire de chaque côté. "Lors du match retour, trois joueuses de D1 étaient dans l’effectif liégeois et nous nous sommes inclinés de peu en livrant une piètre prestation offensive", se souvient Alain Denoël. "Il faudra aborder cette finale en faisant fi de l’enjeu, en gérant nos émotions et en croyant en nos chances."