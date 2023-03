Verviers presque qualifié pour les demi-finales, en vue d'une montée en D1

Après cinq petites minutes de jeu à peine, Diego Jacques ouvrait le score, avant Léopold Langen au quart d’heure puis Martin Leruth dans la foulée pour fixer le score à 0-3 au terme du premier quart-temps. "On avait bien analysé les vidéos du jeu de l’adversaire. Tactiquement, on a réussi à bien les gêner", indique Damien Leruth, manager de l’équipe pour expliquer ce début de match idéal.

Et à la reprise du deuxième quart-temps, les Verviétois ont poursuivi dans la même direction. Deux nouveaux buts de Diego Jacques, auteur d’un beau triplé ce week-end, permettent aux Béliers de mener 0-5 au repos. "Le coach a ensuite demandé de continuer sur le même tempo, mais pas comme si c’était 0-0 non plus", poursuit Damien Leruth, rappelant que tous avaient encore en tête un scénario de remontada vécu début de saison. "Au Parc, nous menions aussi 0-4 à la mi-temps, avant que notre adversaire remonte à quatre partout. On ne voulait pas revivre cela", commente-t-il.

Attentifs, les hockeyeurs verviétois n’ont pas encaissé et ont même inscrit encore deux buts (par Martin Lejeune et Arnaud Maréchal) au cours du troisième quart-temps, "pourtant le moins abouti", précise Damien Leruth. Et Rodolphe Dejace s’est chargé du 0-8 suite à une PC botté (mais pas converti) par François Grignard.

Onze points d’avance sur le troisième

Au classement, Verviers reste en tête avec quatre points d’avance sur le Parc. Surtout, le RHCV a désormais onze points d’avance sur le troisième classé, Vivier d’Oie. Pour rappel, il faut se classer parmi les deux premiers pour disputer la demi-finale des play-off en vue de la montée en D1. Avec une telle avance alors qu’il ne reste que quatre matches de poule à disputer, autant écrire qu’il faudrait un cataclysme pour que Verviers ne se qualifie pas pour cette demi-finale. "C’est vrai, mais ce n’est pas encore mathématique, expose le manager de l’équipe. Et on vise la première place, afin d’éviter de rencontrer le Lara qui devrait terminer premier de l’autre poule", conclut Damien Leruth.

Prochain match du RHCV: ce dimanche 19 mars (15h) à domicile contre le Parc.

Quant aux dames, en tête de la D3A, elles l’ont emporté 0-1 au Léopard. Elles conservent un point d’avance sur le Stix.

Vivier d’Oie 0 – Verviers 8

Buts: D. Jacques (0-1, 5e) L. Langen sur PC (0-2, 16e) M. Leruth (0-3, 17e) D. Jacques (0-4, 25e et 0-5, 27e) M. Lejeune (0-6, 36e) A. Maréchal (0-7, 52e) R. Dejace (0-8, 69e).