Revirement de situation à Ster-Francorchamps (P1), où Pierre Wangermez vient de prolonger pour une saison supplémentaire… Ce même défenseur qui, début février après un partage contre le FC Eupen, avait annoncé qu’il arrêterait en fin de saison.

"Je pourrai consacrer plus de temps à ma famille. Et puis je préfère arrêter maintenant, en étant plutôt en forme en P1, plutôt qu’attendre et arrêter le foot en étant cramé. Je ne vois pas quel scénario pourrait me faire changer d’avis", nous déclarait à l’époque l’ancien joueur de Herve, Aubel ou encore Richelle.

Un mois plus tard, donc, le président sterlain Jean-Claude Michel nous informe que Wangermez restera une année en plus sur nos terrains provinciaux.

Libert à Kelmis

Jeune joueur défensif né en 2001, Simon Libert jouera à La Calamine la saison prochaine.

Il évolue actuellement à Stockay, en D2 ACFF et est passé par les U21 de l'AS Eupen.