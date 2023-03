P3: Theux A fait la mauvaise affaire de la semaine

La série B est tout aussi enthousiasmante avec Montzen A en tête et les autres équipes, Ozanam A, Spa B et Jalhay A qui ont d’ores et déjà gagné le droit de poursuivre la saison prochaine à cet étage.

La série C n’a pas encore désigné le champion. Welkenraedt C figure en pôle et jouera le match décisif contre son dauphin Marneffe A en semaine 21. Si Astoria B est condamné, Malmedy B est dans le ventre mou. Dumoulin, Lodomez, Cornet et Wu s’inclinent 6 à 10 à Welkenraedt qui s’est appuyé sur un invincible Robin Elsen.

La série D propose une lutte à distance pour la dixième place. Verviers C et ses Bastin, Nyssen et Léonard (avec Monte en WO) s’inclinent à Wanze. Dans le même temps, leur concurrent Géromont A gagne 11 à 5 contre l’avant-dernier Montegnée. Une victoire qui vaut son pesant de cacahuètes pour Libert, Dechamps, Velz et Kreutz. Les autres équipes, Tiège H et Stavelot B terminent la saison sans pression.

Enfin, la série E donne lieu à une lutte serrée en bas de classement. Dolhain B et Tiège I sont à l’abri. Les Dolhaintois Nyssen, Defauwes, Greimers et Gilles se font surprendre par Oupeye qui se renforce pour sauver sa peau. Ça ne fait pas les affaires des Theutois Carol, Bertrand, Méant et Moulinier qui voient rappliquer Oupeye et devront cravacher jusqu’en fin de saison.