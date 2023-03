P1: l’Espoir Minerois galvaude mais gagne 5-1, La Calamine prend encore un point

Grâce à cette victoire conjuguée à la défaire 0-1 de Cointe contre Liège B, l’Espoir Minerois a la quatrième position entre les mains, puisque pointé à quatre points de Cointe avec deux joutes de retard.

En milieu de hiérarchie, Sart et Aubel étaient au repos. Bellevaux-Ligneuville, pour sa part, est venu à bout d’ Elsaute 3-1. Naila Karangwa, Ana Maria Petrache ainsi que Océane Leger ont scoré en faveur des gagnantes, Amélie Beaufort pour les Étoilées.

Derrière ces dernières, alors que Saive et Seraing Athlétique se sont neutralisés (2-2 avec des buts de Anaé Grégoire et Anais Houtvast pour les locales, Lenna Porta et Natacha Beerlandt côté visiteuses), La Calamine est parvenue à empocher un point en recevant Oudler (1-1), avec respectivement Jenny Schings et Indra Theissen comme artificières pour leur camp. Cela fait deux nuls en autant de week-end pour les Germanophones, qui en profitent pour se positionner antépénultième, un point devant Saive et Fraiture.

À noter que ce mercredi soir, Liège B accueille Aywaille, son dauphin, en espérant le mettre à six longueurs.

Au programme ce week-end: Aubel – Aywaille, Fraiture – EJ Fléron, La Calamine – Cointe, Sart-lez-Spa – Bellevaux A, Seraing – Oudler, Saive – La Minerie, Elsaute – Liège.