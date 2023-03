Oui, le titre se joue ce vendredi soir en D3C

Ce 17 mars à 21 h, THL Dison (1er, 19 matches joués, 29 pts) reçoit le "leader aux points perdus" BAT Tintigny (2e, 18 matches, 28 pts).

"Si on perd, ils seront à trois points devant (NDLR: en supposant que Tintigny gagne ensuite son match en retard) et au minifoot on sait que c’est beaucoup. Qui plus est quand on connaît la qualité de l’adversaire et qu’on sait qu’il ne nous restera plus que quatre matches à jouer."

Inutile d’écrire qu’on attend du monde ce vendredi au hall omnisports de Gérardchamps. La donne est limpide: pour décrocher le titre, THL Dison doit absolument signer un succès en bord de Vesdre ce vendredi.