Ottoman Verviers joue un derby à fond: le Cosmos Stavelot l'a vu, THL Dison est prévenu (+ photos du match)

Vendredi dernier, les Verviétois n’ont fait qu’une bouchée du Cosmos Stavelot avec un succès 8-1 (triplé de Moussa Diallo, doublés d’Alim Ayvazoglou et Enes Isiktekiner, buts d’Akin Ozdemir).

"On a géré cette rencontre du début à la fin" analyse Umit Bariskan pour les pensionnaires du hall Albert Bidoul à Andrimont. "Nos jeunes ont affiché une bonne envie ce qui fait du bien car on n’avait plus vu ça chez nous depuis longtemps !"

Ottoman Verviers va désormais préparer la venue de Gedinne United (10e, 14 pts) tout en gardant dans un coin de la tête la grosse affiche du 14 avril face à THL Dison. "On jouera notre match à fond ça reste le derby de notre championnat et il n’y aura pas de cadeau."

Du côté du Cosmos Stavelot, la fin de saison est difficile. "On compte de nombreux blessés" peste le président du club Jean Roufosse. D’ailleurs, c’est un élément venu de la P4, à savoir Louis Bernard, qui a planté l’unique but stavelotain vendredi dernier.

"Le score est un peu forcé" conclut Jean Roufosse dont l’équipe pointe désormais à la neuvième place et s’approche de la zone dangereuse.

Ce vendredi en prélude du Laetare de Stavelot, les Gris recevront le MFC Sougné, actuel troisième du championnat de D3C ABFS. Pas l’idéal pour se relancer…