Kevin Counet (Elsaute): "J’ai pensé à arrêter de nombreuses fois"

Une fois l’opération passée, place à la rééducation. Celui qui est couvreur de profession a été en arrêt maladie durant deux mois avant de pouvoir reprendre le travail.

"La revalidation a été un enfer"

Et en ce qui concerne le sport, la route fut un peu plus longue pour refouler la pelouse.

"La revalidation a été un enfer. Je n’étais déjà pas très épais (sic) mais j’avais quand même perdu 8 kilos. J’étais très faible et très fatigué, c’était une épreuve difficile. Je ne saurais pas dire le nombre de fois où j’ai pensé à arrêter le foot mais je dois dire que Boris ne m’a jamais lâché. Au même titre que mes parents et ma femme qui n’ont cessé d’être à mes côtés et à positiver pour que je voie le bout du tunnel. Pour leur soutien, je ne peux que les remercier", avoue le numéro 38 d’Elsaute, soulagé.

Malgré les obstacles qui se sont dressés sur son chemin, l’expérimenté défensif Elsautois était bel et bien au coup d’envoi à Malmedy pour le choc de P1. Avec trois unités ramenées de ce déplacement (victoire 1-2), c’est un pas de plus vers la nationale qui a été fait. "Mon objectif est d’être prêt pour le début de la prochaine saison. La nationale ? J’y ai déjà goûté quelques fois avec Aywaille en 2016, mais j’aimerais tellement qu’on puisse y aller avec Elsaute, ce serait mérité", confie notre interlocuteur.