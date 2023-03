Florian Dalleur, futur entraîneur de Stavelot B: "Je ne m’attendais pas à devenir coach si vite"

Formé à Sprimont, Florian a également joué à Sart-lez-Spa et Stavelot (P2 et P4) avant de raccrocher les crampons il y a deux ans et demi, même s’il dépanne de temps à autre dans le jeu.

À 27 ans à peine, le futur coach fait un pas en avant dans son plan de carrière. "J’ai dû arrêter très tôt à cause de différentes blessures mais j’ai directement su que je voulais devenir coach. J’entraîne d’ailleurs les équipes de jeunes et je suis en train de passer les brevets pour devenir entraîneur. Mais je ne m’attendais pas à ce que cela arrive aussi vite."

Son avantage, c’est qu’il connaît le noyau. "Le fait que je sois plus jeune que certains joueurs ne m’inquiète pas trop. Au contraire, je suis plutôt confiant. On doit tous débuter à un moment et je compte bien saisir ma chance."

S’il était déjà impliqué dans la formation du futur noyau vu son rôle de T2, il le sera désormais davantage. "Je vais travailler avec Michaël et la première mission consiste à remplacer les joueurs d’expérience qui arrêteront (Sam Ziant et Arnaud Barth). Nous avons déjà pris des contacts avec certains joueurs car on veut avoir une équipe compétitive, quel que soit le niveau (P3 ou P4) où on jouera."

Avec quelle philosophie de jeu ? "Il y aura, bien sûr, une continuité mais j’aurais aussi mon propre style. Je suis, par exemple, partisan d’une défense à quatre alors que Mika préfère parfois jouer à trois derrière."