Face à Herve, Xhoffraix relance la course au titre: "Oui, on garde espoir" (photos du match)

"Il faut savoir admettre que leur victoire est méritée. Xhoffraix était bien organisé et a joué avec beaucoup d’envie. De notre côté, nous n’avons pas été performants dans la récupération et dans la construction", admet-on chez les Jaune et Bleu.

C’est désormais à six unités de la tête que pointe le groupe de Didier Guilleaume, alors qu’il en reste dix-huit à prendre. L’exploit d’aller décrocher le titre dans le money time est-il envisageable ? "Oui, on garde espoir. Surtout qu’il leur reste 2, 3 plus grosses équipes à affronter, donc c’est jouable. Mais pour cela on n’a plus droit à l’erreur non plus et on doit faire un 18 sur 18", estime "capi" Alice Favarin, laquelle se méfie surtout de l’ultime rencontre du calendrier, au FC Eupen. "Quoi qu’il arrivera, on est déjà super fières d’avoir infligé à Herve sa première défaite de la saison."

Duel Eupen/Trooz pour le top 4 ?

De son côté, le FC Eupen poursuit sa bonne saison avec une nette victoire, 13-1, face à la lanterne rouge Andrimont. Fleur Niessen, meilleure scoreuse de la série avec 43 réalisations, s’est fait plaisir avec six buts inscrits. Hjördis Kischka (3x), Leonie Kämmerling (2x) et Julie Thissen ont également trompé la vigilance de Nicole Chalsèche. Angelica Monzuli Munzula a sauvé l’honneur pour les Canaries.

Les Eupenoises sont ainsi quatrièmes, ex aequo avec Trooz. Une formation qui vient de mettre 9-0 à Spa. Magaly Pierroux (2x), Janelle Verly (2x), Chelsea Frédérick (2x) ainsi que Marie Braye, Zoé Trinon et Virginie Josez ont trouvé le chemin des filets.

Défaite aussi pour La Calamine B, 4-0 à Manhay B. Morgane Crine (2x), Daniela Cruz Castillo et Laurine Henquinet ont secoué les filets.

Enfin, Pierreuse a pris trois unités d’avance sur Magnée en écartant son adversaire direct 4-1. Bellevaux B – Ellas Herstal a été reporté.

Au programme ce week-end: La Calamine B – Xhoffraix, Herve – Trooz, Magnée – FC Eupen, Spa – Franchimont, Andrimont – Manhay B.

Retrouvez nos photos du match Xhoffraix-Herve dans notre article en ligne surlavenir.net/vvsports