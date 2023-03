Équipe-type: voici le 20e FC L’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

La voici!

Derrière

Dans les buts, on retrouve le surprenant… Ke-Vinh Sluysmans (Warsage, P2B), Le défenseur a repris les gants de Nicolas Raskinet exclu à la demi-heure. Il a réalisé une bonne prestation en détournant même un penalty, permettant à son équipe de l’emporter 2-3 à Blegny. En défense centrale, Raphaël Albert (Trois-Ponts, P2C). Mettre le buteur stavelotain Johan Troch sous l’éteignoir n’est pas une mince affaire. C’est pourtant ce qu’a réalisé le défenseur tripontain. À ses côtés, Bastien Hungs (La Calamine, D3B ACFF). De retour au sein de la défense, il a eu affaire à la furie des avants raerenois. Mais il s’est surtout distingué avec ce superbe coup-franc de 25 mètres. "Un but d’extraterrestre", dira même le T1 Éric Vandebon. À gauche, Damien Boreio (Ster-Francorchamps, P1). Il n’est pas le Sterlain dont on parle le plus. Il n’empêche que Damien a parfaitement fait on travail à l’arrière-gauche. Pourtant, il y avait du répondant en face, à Ougrée. À droite, Ruben Ordonez (FC Eupen, P1) a littéralement mis à mal la défense aubeloise en distillant des longs ballons dans le dos des défenseurs.

Milieu

Dans la ligne médiane, Julian Demarteau (Dison, D2 ACFF) a inscrit un coup-franc qui a débloqué la situation contre Waremme. Dans tous les bons coups et auteur d’un très joli doublé contre La Calamine B, le capitaine Étienne Evrard (Sart, P2C) a joué un grand rôle dans la victoire des siens. De son côté, Abdou Akdim (Dison, D2 ACFF), par son abattage et son jusqu’au boutisme contre Waremme, a pesé sur la défense adverse. À droite, Josias Ovi Assoma (Spa, P3D), dont la vitesse a fait mal aux Goétois.

Attaque

Devant, l’attaquant Moussa Diané (Elsaute, P1) a pesé sur la défense de Malmedy et était dans tous les bons coups. En signant un doublé, il a fait mordre la poussière à ses opposants. Quant à Andy Malmendier (FC Eupen B, P4F), il a délivré deux assists et a inscrit un but spectaculaire contre le CS Verviers B.

Sur le banc mais…

Fabrice Prickartz (U. Limbourg, P4F), Maxim Carrea (Sprimont B, P1), Mauro Lo Presti (Raeren-Eynatten, D3B ACFF), Stefan Bongard (Rocherath, P2C), Yannick Cugnon (Sprimont B, P1) auraient pu intégrer l’équipe.

Le coach

En plein doute fin 2022 suite à un piètre 1 sur 12, le T1 Rudy Siebenbour (Sart, P2C) a réussi à redresser la barre de son navire. Les quatre dernières victoires de rang permettent aux Vert et Blanc de rester au contact du leader stavelotain.