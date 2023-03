"Ça s’est fait très vite" confie Cédric Flon, futur coach de l'Union Limbourg

"Je suis super-heureux de rejoindre le club Dolhaintois", confie Cédric Flon. "Cela s’est fait très vite puisque j’ai été contacté par le président Marc Schyns samedi dernier. Ma décision était prise après les avoir vus à l’œuvre le lendemain face à Soiron, et le contrat a été paraphé ce mardi".

Il s’agira donc d’un nouveau défi pour le tacticien de 37 ans, un peu plus d’un an après avoir remporté le titre de P4G avec le Skill verviétois.

"Mon but était de retrouver un club ambitieux. Pour les 125 ans d’existence du club, les dirigeants visent clairement la montée, même si la concurrence s’annonce rude. Je connaissais déjà ce club familial et c’est tout ce que j’aime. De plus, les infrastructures continueront à s’améliorer et les travaux définitifs devraient être terminés d’ici deux ans."

Alex Sacré restera au sein du club

Autre annonce importante, Alex Sacré, qui ne désirait pas continuer en tant que T1, restera finalement actif au club.

"Sa fonction précise n’a pas encore définie, mais nous avons décidé de collaborer. C’est une très bonne nouvelle, puisqu’Alex est très apprécié de tous les joueurs" conclut le futur T1 de l’Union Limbourg Cédric Flon.