Contre une équipe germanophone courageuse, qui venait d’obtenir un joli point contre Spa B, les Stavelotains ont débuté parfaitement avec deux buts rapides. "Et puis mon gardien a été exclu et la donne a changé, analyse le T1 stavelontain Ziant, qui a d’ailleurs pris les gants pour la suite de la rencontre. Les choses se sont compliquées pour nous mais on a su rester solidaires pour finalement reprendre le dessus en deuxième mi-temps."

Pascal Jaminon, l’entraîneur de Lontzen B, ne conteste pas la victoire adverse, ni même le score. "Stavelot B mérite sa victoire même si on a eu plusieurs occasions après l’exclusion de leur gardien. Puis, quand j’ai dû sortir les gars de la P3, comme c’était prévu, ils ont repris le dessus. Nous avons surtout craqué physiquement. Mais je tiens à dire qu’on a assisté à un match très fair-play."

Un match qui, pour rappel, avait été avancé à la demande de Stavelot B en vue du Laetare de ce week-end.

Stavelot B 5 – Lontzen B 0

Arbitre: M. Vandermeulen.

Carte rouge à Stavelot B: N. Leufgen (20e, directe).

Buts: J. Dumont (1-0, 5e), A. Gligo (2-0 et 3-0 10e et 65e), Y. Cougnet (4-0 et 5-0, 75e et 80e).