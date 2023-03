Paul Masson (Spa): "C’est ma dernière saison, je ne changerai plus d’avis !" (photos)

"Je garde un très bon souvenir de ces premiers matches chez les adultes, c’est Mike Grignard qui m’y avait donné ma chance, explique l’ailier dont la vitesse a toujours été un des points forts. Je suis ensuite passé par Sart où j’ai connu deux montées d’affilée pour passer de P4 en P2. Lors du match décisif pour aller en 2e provinciale, j’avais inscrit le but du 1-3 à la 85e sur le terrain d’Emmels."

Un joueur rapide va ranger les crampons. ©Eda Éric Muller

Depuis 6 ans, Paul a décidé de rejoindre Spa pour aider le club à remonter en 3e provinciale et surtout pour y rejouer avec des potes.

"Grâce au foot, j’ai rencontré des gens exceptionnels un peu partout mais j’ai voulu retrouver mes amis du côté de Spa. Je ne l’ai jamais regretté et on a atteint l’objectif en montant en P3. À 32 ans, il est temps de laisser plus de place à la famille. Mon fils aîné a commencé le foot, ma fille fait de la gymnastique en compétition et le petit dernier a deux ans et demi. Il m’a fallu du temps pour me décider mais je ne changerai plus d’avis. Je resterai à la disposition du club mais seulement en cas de force majeure."

D’ici à son dernier match, Paul est bien décidé à tout donner pour aider Spa à assurer son maintien. Comme dimanche face à Goé quand, venu du banc, il est monté au jeu à la 79e pour inscrire le but décisif.

Il a commencé sur le banc ce dimanche. ©Eda Éric Muller

"Je ne m’étais pas entraîné cette semaine, il était logique que je ne commence pas ce match. Mais j’étais décidé à tout donner quand j’allais monter, il est important de montrer l’exemple aux jeunes. Je n’ai jamais connu de descente, je ne veux pas que ça arrive pour ma dernière saison."