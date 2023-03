Le hic, c’est justement la date de cette rencontre qui tombe en plein Laetare de Stavelot. Et Weywertz a visiblement refusé les demandes de décalage du match du matricule stavelotain.

"La nouvelle vient de tomber. Après des semaines de demandes répétées, via notre correspond qualifié et notre président, Georges Bastin et José Orban, le KFC Weywertz n’a pas été capable (et refuse donc) de trouver une autre date que celle du dimanche 19 mars pour recevoir notre équipe première lors de la prochaine journée de P2C" indique le club de Stavelot, furieux, sur ses réseaux sociaux. "Le décalage est impossible pour l’entraîneur et les joueurs de ce club germanophone. Ben oui, ils ne s’entraînent pas le jeudi ces gens-là !

Nous voici donc dans l’obligation d’aller disputer une rencontre en plein laetare de Stavelot, le 1er depuis 3 ans, au moment où circulera notre magnifique cortège dans les rues de la cité es Blancs Moussis. Pas facile non plus pour nos gars de participer à leur aise au Stallumez-vous le samedi soir quand on sait qu’on doit jouer le lendemain."

Et d’ajouter: "Le fair-play, toujours de mise dans notre série, vient de prendre du sacré plomb dans l’aile. Sans doute qu’à Weywertz, le carnaval ça ne leur dit rien (entre nous tous les clubs de la série sont bye le we de carnaval). Ou que, avec leurs 10 points de retard sur nous, ce club tente d’orienter la compétition en dehors du terrain…

Du jamais vu. Lamentable en deuxième provinciale…

À noter par contre que Lontzen B a accepté de venir jouer à Stavelot B ce mardi 14 mars à 20 h 30 au terrain des Bressaix. Merci à eux pour ce geste amical !" ponctue-t-on chez les Stavelotains.

Réaction de Weywertz

Du côté de Weywertz, le mentor Benjamin De Vuyst réagit: "Quand on peut faire plaisir, on le fait. On vient d’ailleurs de décaler deux matches. Mais ici, ce n’était pas possible et je ne vais quand même pas aligner une équipe déforcée. Ce que je regrette, c’est l’ampleur que ça prend. On parle ici d’un simple cortège de carnaval. Comme a contrario, ça reste un simple match de football. Et puis, comment peut-on, dans les commentaires que j’ai lus, remettre en cause l’intégrité d’une personne comme notre président Roland Gilles."

Ce dernier nous précise d’ailleurs avoir repris contact avec Stavelot ce mardi: "Je leur ai signalé qu’on allait revoir les joueurs ce soir pour tenter de trouver une solution. Il m’a été répondu que c’était trop tard et qu’ils viendraient dimanche. On va donc en rester là."