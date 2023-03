Comme l’Avenir vous en parlait en primeur dès le 23 février, les deux matricules voient d’un bon œil un potentiel rapprochement.

Toutefois, une fusion est loin d’être une chose aisée…

Le président de Dison, Jean-Claude Bodson, n’a jamais caché son souhait de passer le flambeau à moyen terme et intégrer son projet à celui du RCSV serait une belle façon de préparer le futur en plaçant son équipe première dans une autre structure qui prendrait le relais en temps voulu. Tout en profitant, très vite, du stade de Bielmont et de ses installations taillées pour le football national.

Pour Raphaël Boccardo et la Ville de Verviers, récupérer ainsi une vitrine au sein du football national serait "le chemin le plus rapide et faciliterait bien des choses" pour reprendre les propos du président du RCSV dans les colonnes de l’Avenir.

Ce dernier nous confiait, le 7 mars dernier, qu’il s’était effectivement entretenu avec son homologue disonais.

Plusieurs points restaient à régler dont, notamment: la question du Val Fassotte, le rôle de chaque membre des actuels comités respectifs dans le futur organigramme et les aspects pratiques, concernant les équipes de jeunes par exemple.

Mais, on le répète: il est tout à fait légitime de devoir accorder les violons. Et ce n’est pas parce que tout ne s’est pas réglé lors de la première entrevue que la fusion a pris du plomb dans l’aile…

Pour preuve et comme annoncé : après s’être réuni avec son comité verviétois jeudi dernier, Raphaël Boccardo a échangé une nouvelle fois avec Jean-Claude Bodson en ce lundi 13 mars 2023. Et parce qu’ils espèrent passer à la vitesse supérieure, les deux présidents préfèrent garder le silence pour l’instant.

Il nous revient toutefois que les deux hommes ont accepté de faire l’une ou l’autre concession dans l’intérêt commun. Histoire de permettre au dossier d’aller dans le bon sens. Chacun va désormais consulter son comité pour refaire le point… Avant une prochaine communication commune pour officialiser la fusion ? "De mon côté, je communiquerai quand il y aura des choses à dire" a déjà expliqué Dinet Bodson. Pour rappel: au niveau des instances, il faudra que le dossier de fusion soit rentré avant le 15 avril. Il n’est pas trop tard, mais il est temps d’avancer.