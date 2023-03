"Faire déjouer le pronostic de cette finale": le commentaire de Damien Maréchal

Les dames de Herve-Battice disputeront ce vendredi la finale de la Coupe AWBB, organisée à Mons, face à Liège Panthers. Dans le championnat de R1, les deux équipes se sont déjà affrontées en aller/retour avec des oppositions équilibrées. Herve-Battice s’est effectivement imposé de trois points à domicile, Liège de quatre unités dans ses bases. Pourtant, le sondage réalisé par l’AWBB - comme pour toutes les finales organisées à la Mons Arena le week-end prochain - donne un pronostic de victoire de seulement 15% en faveur de Herve-Battice pour 85% à Liège. Et pour cause, les Panthers pourront faire appel à des renforts de D1 et font de cette Coupe un objectif. Aux Herbagères de faire déjouer le pronostic… et surtout les plans liégeois !