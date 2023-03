Soiron transfère un attaquant

Tristan Bouhy rejoindra Soiron lors de la prochaine saison. L’ex-attaquant de l’Entente Pepine (P3C) avait claqué la porte en novembre dernier, suite à un désaccord avec son coach (et tonton) Yves Voos.

Wydooghe voit rouge

Thomas Wydooghe, l’actuel joueur et futur entraîneur de Cornesse B a pris un carton rouge direct ce week-end, suite à un tacle assassin sur le hombourgeois Maxime Beuken. "Je n’ai jamais vu ça !", pestait l’expérimenté T1 de Hombourg B, Fred Gutkin. "Mon joueur aurait pu être gravement blessé, je me demande comment il n’a pas atterri à l’hôpital." Le coach Raph Van Acker était lui aussi furax sur son futur successeur.

Carnaval de Welkenraedt

Initialement prévue ce dimanche 19 mars, la rencontre entre Herve B et Welkenraedt B a été postposée au jeudi 23/03, afin de permettre aux Welkenraedtois de participer à "leur" carnaval. Le match qui devait opposer Hombourg B à l’Union Limbourg sera lui avancé à ce vendredi 17 mars (20h) pour la même raison.

Provinciale 4G

"Le derby, pour le président et pour la revanche"

Un derby n’en est pas un s’il n’y a pas un peu de tension et de rivalité. C’est le cas aussi pour ce Ster-Francorchamps B-Stavelot B. "Il était important de gagner pour le comité et notre président, Jean-Claude Michel, qui a fêté son anniversaire samedi", précise Maxime Brant, qui tenait aussi à prendre sa revanche par rapport au match aller et au tifo des supporters stavelotains "Il faudrait apprendre à Ster à notre ami Max".

"Stavelot B finira devant Ster-Francorchamps B"

Après la défaite dimanche, Stavelot compte 5 points de retard su Ster-Francorchamps, mais Michal Ziant pense que son équipe finira la course devant. "Je peux me tromper, mais j’ai cette conviction. De toute façon, Ster B ne sera pas champion, Oudler et Bullange me semblent plus forts. Et surtout je n’ai pas apprécié le fait qu’ils aient refusé de reporter le match alors qu’il y avait le laetare à Sart." Quand on parlait de rivalité…

Matchs avancés

Ce mardi, Stavelot B reçoit Lontzen B à 20h30. De son côté, Bellevaux-Ligneuville ira à Jalhay B, lanterne rouge, vendredi soir (20h).