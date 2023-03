Buts: F. Albicocco (1-0, 40e), J. Dumont (1-1, 55e), F. Busch (2-1, 65e), N. Collignon (3-1, 80e).

Ster-Francorchamps a pris sa revanche sur le match aller dans un derby très disputé. "Le match a été assez équilibré, mais la victoire est tombée de leur côté, constate Michaël Ziant. Ster n’a pas démérité mais un match nul aurait été plus logique."

Son confrère, Maxime Brant était satisfait de ses gars.

"Je la voulais vraiment cette victoire, qui nous permet de les mettre à cinq points, mais tout peut aller très vite dans le foot."

Lontzen B 3 – Spa B 3

Buts: D. Duckers sur pen. (0-1, 28e), K. Murtaza (1-1, 40e), D. Duckers (1-2, 43e), N. Hauseux (2-2, 56e), F. Brundseaux (2-3, 60e), J. Bastin (3-3, 62e).

Deuxième match et premier point pour le nouveau coach de Lontzen B, Pascal Jaminon. "Et on aurait pu en prendre les trois mais on manque un penalty à la 93e minute. Je tiens à féliciter Spa pour son fair-play. J’ai moi-même arbitré mais j’ai senti beaucoup de respect de la part des Spadois."

Amblève B 0 – Chevron 3

Buts: V. Heine (0-1, 55e), J. Mernette (0-2, 72e), P. Sternon (0-3, 77e).

Chevron a dû attendre la deuxième mi-temps pour imposer son jeu. "J’ai eu peur car d’habitude quand on ne marque pas en première mi-temps, on finit par perdre des points", avoue le coach chevronnais, Sébastien Grosjean.

Werner Zeimers ne remet pas en cause la victoire des visiteurs. "Chevron est une équipe qui joue très bien, avec beaucoup de qualité et d’expérience."

Bellevaux 3 – Bullange 4

Buts: M. Jouck (0-1, 3e), M. Monville (1-1, 30e), R. Lentz sur pen. (1-2, 35e), P. Dierinck (2-2, 43e), G. Pirlet (2-3, 50e), S. Namotte (3-3, 53e), J. Brück (3-4, 80e).

Bullange est allé chercher une victoire importante à Bellevaux dans sa course au titre. "C’est une victoire aux forceps mais l’important était de gagner. On s’est fait peur en acceptant le physique de Bellevaux."

Pour Éric Van Renterghem, son équipe méritait mieux. "Le match aurait pu basculer des deux côtés et s’il devait y avoir un vainqueur aux points, ce serait nous."

Jalhay B 3 – Heusy B 2

Buts: T. Grégoire sur pen. (0-1, 45e), B. Simar (1-1 et 2-1, 60e et 63e), D. Schyns sur pen. (3-1, 77e), E. Diop (2-3, 85e).

Jalhay B est en train d’étonner. Après avoir gagné son premier point de la saison le week-end dernier, les gars de Serge Soriés ont en pris les trois contre Heusy B. "Et ils sont allés la chercher avec beaucoup d’envie, reconnaît l’entraîneur heusytois, Jean-Claude Léonard. Par contre, beaucoup de mes joueurs sont passés à côté de leur match."

Le coach local, lui, s’amuse. "On pourrait presque commencer à penser à la troisième tranche. Cette première victoire fait énormément plaisir."

Oudler 6 – Waimes-Faymonville B 1

Buts: L. Henkes (1-0, 38e), M. Kockelmann (2-0,47e), J. Michaeli (3-0, 50e), U. Mackels (3-1, 55e), A. Kleis (4-1, 65e), L. Henkes (5-1, 80e), J. Michaeli (6-1, 86e).

Oudler devait gagner contre son ancien coach et l’a fait brillamment même si la première période a été plus équilibrée. "Ils étaient plus forts mais on a fait une très grosse première mi-temps puis le rouleau compresseur s’est mis en place, reconnaît Éric Heuse, qui regrette toutefois "quelques décisions arbitrales."

Honsfeld B – Franchimont B (remis)

À la demande de Honsfeld B, le match a été remis pour protéger le terrain.