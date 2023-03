Buts: Kherchouch (0-1, 12e), Moukrime (0-2, 20e), Barbette (0-3, 42e), Chaabane (0-4, 74e).

"J’ai dû prendre le sifflet car l’arbitre désigné ne s’est pas présenté. Faute de joueurs, nous ne nous sommes pas entraînés jeudi dernier, mes joueurs ont été logiquement dépassés", explique le T1 olnois Steven Singleton.

"C’était un match à sens unique, on a montré plus d’envie que l’adversaire", confie le Lambermontois Patrick Kosters.

Bolland B 3 – Stembert 0

Buts: Hendrick csc. (1-0, 15e) A. Luparello (2-0, 25e), Mathurin (3-0, 44e).

"Avec tout ce vent, ce n’était pas un match facile. Notre gardien nous a permis de garder le zéro derrière", résume Thomas Zegels (T1 Bolland B).

"Il est impossible de gagner un match en ratant autant d’opportunités. Les jeunes bollandois ont livré un match d’hommes, bravo à eux", lâchait sportivement le coach visiteur Marco Lekeu.

Trois-Frontières B 3 – Soumagne B 1

Buts: Hozjan (0-1, 32e), Couvreur (1-1, 43e), Dorr (2-1 puis 3-1, 61e et 75e).

"On s’est mis en difficulté en 1re mi-temps mais cette victoire fait du bien", confie le Frontalier Diamant Halili.

"Je suis satisfait de mes gars malgré la défaite, les consignes ont été respectées", raconte Serge Desmit, le tacticien de Soumagne B.

Welkenraedt B 5 – Battice B 2

Buts: Schmetz (1-0, 23e), Spits (1-1, 29e), Dohm (2-1, 41e), Rasquinet (2-2, 45e), Schmetz (3-2, 57e), Antoine (4-2 puis 5-2, 63e et 81e).

"Enfin ! Ce succès est mérité, même si j’ai dû pousser une gueulante à la mi-temps. On s’est bien repris avec l’appui du vent en 2e période", selon le welkenraedtois Geoffrey Marette.

"On n’a pas joué au football. La tactique mise en place par le coach adverse a bien fonctionné. Welkenraedt mérite amplement sa victoire", confirme le coach visiteur Clément Weber.

Charneux 0 – Herve B 0

"On n’a pas trouvé la clé, Herve non plus. C’était un match fermé", résume Michel Lousberg, le technicien de Charneux.

"Ce nul est logique, le match aurait pu basculer dans un sens comme dans l’autre. C’est un bon point pour nous", souligne le Hervien Nicolas Wuidard.

Union Limbourg 3 – Soiron 2

Buts: Petit (1-0, 25e), C. Delville (1-1, 35e), Dadjo (2-1, 40e), C. Delville (2-2, 65e), V. Monnard (3-2, 78e).

"On a affiché un gros mental avec une équipe soudée qui a tout donné durant les 90 minutes", se réjouit Alex Sacré, le mentor dolhaintois.

"On se met une pression inutile. On commet trop d’erreurs défensives et on n’est pas assez adroit devant les buts adverses. On doit en tirer les enseignements", estime le Soironais Christophe Romain.

Cornesse B 0 – Hombourg B 2

Buts: Belboom (0-1, 15e), M. Beuken (0-2, 78e).

Cartes rouges à Cornesse B: Wydooghe (directe), Leonard (2J).

"On s’est procuré de grosses occasions mais le gardien d’en face a sorti des arrêts exceptionnels. Dommage de terminer à 9 contre 11", regrette le T1 local Raph Van Acker.

"J’appréhendais ce match ici à Cornesse depuis le début de saison, avec raison. Je suis content qu’il soit terminé car ce n’était pas du football ", raconte le Hombourgeois Fred Gutkin.