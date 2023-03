De Froidmont, déjà deuxième en Espagne cette saison à Chelva et quatrième à Banyoles, a creusé un écart sur le reste du peloton dès le premier tour. À l’arrivée, il avait plus de 20 secondes d’avance sur les numéros 2 et 3, le Français Thomas Griot et le Danois Sebastian Fini Carstensen.

Cette année, les vététistes belges ont démarré la saison à vive allure. Les champions nationaux de cross-country, Jens Schuermans et Emeline Detilleux, ont déjà remporté respectivement quatre et cinq victoires. Grâce à ce début de saison, les Belges ont de fortes chances de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.