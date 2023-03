Le point sur la lutte pour le maintien qui concerne Henri-Chapelle, Ensival et le BC Verviers, Aubel et Spa regardent dans l'autre direction

1. Maintien Du bon et du moins bon à ce niveau. Commençons par le positif, Henri-Chapelle (P1) est parvenu à engranger un second succès en 2023 et se donne de l’air dans le bas de tableau. De bon augure avant d’enchaîner Waremme B et Alleur B qui se disputent les premières places. Les Capellois pourraient d’ailleurs être définitivement à l’abri dès le week-end prochain en cas de résultat favorable… "Bellaire va recevoir La Villersoise, si les visiteurs s’imposent, c’est tout bon pour nous", explique Fred Ledain, le coach de Henri-Chapelle. Par contre, un échelon plus haut, Ensival (R2) a perdu une bonne occasion de faire le break avec son opposant Nivelles qui revient à une victoire. Mais les autres poursuivants n’ont pas engrangé de succès, il reste donc de la marge aux Ensivalois. Heureusement, car ils doivent à présent jouer Maffle, Mons et Genappe avant un derby face à Aubel. Un sacré programme pour le mois à venir… Quant au BC Verviers (R1), les planètes ne semblent décidément pas alignées. Bien dans leur basket à Kain – et aux commandes en première mi-temps -, les Verviétois ont vu leurs joueurs tomber les uns après les autres sur blessure ou indigestion pour finir la partie à cinq seulement et louper une occasion de se relancer dans la course au maintien.