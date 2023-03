Ishak Calisgan (Ster-Francorchamps): "Jamais connu ça"

Blessé en avril dernier à Elsaute, Ishak a ensuite été opéré d’une pubalgie au mois de juin. Après trois mois de rééducation, le joueur de 31 ans n’a commencé sa saison que contre Ougrée, au match aller, le 16 octobre dernier. "J’étais monté pour un quart d’heure", se souvient l’ailier, qui a resigné pour un an. "Le projet, ici à Ster, me plait. J’ai eu des échos positifs de Pascal Collin via les joueurs du noyau qui l’ont connu à Melen et son discours m’a plu."

"Pas la même erreur"

Concernant le rendement de Ster-Francorchamps en déplacement (10 sur 36 à l’extérieur pour 27 sur 33 à domicile à l’heure actuelle), Ishak n’a pas forcément d’explication. "C’est la première fois en cinq ans ici que je vois ça. Je pense ne jamais avoir vécu une saison pareille. C’est fou qu’on obtienne seulement notre deuxième victoire de la saison ici à Ougrée. Plusieurs fois, on a perdu bêtement des points. Quand on voit encore la défaite de la dernière semaine à Faimes… Avec 6 ou 7 points en plus, on serait facilement dans le Top 3. Heureusement cette semaine, on n’a pas fait la même erreur en faisant le boulot à Ougrée."

Le boulot, il faudra le terminer lors des sept derniers matches du championnat pour se donner le droit de participer au tour final. "On va tenter d’enchaîner les victoires et on verra où on sera à la fin de la saison, conclut le n° 10 sterlain. On va tout faire pour rester invaincus à domicile et faire un peu mieux à l’extérieur."