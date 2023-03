Évolution du score: 10e: 22-22, 20e: 40-48 (18-26), 30e: 56-64 (16-16), 40e: 74-71 (18-7).

RABC ENSIVAL: Lejeune 17, Louis 15, Delporte 0, Mourant 21, Detry 6, Delsemme 5, Buizza 0, Hauglustaine 1, Dessart 2, Valenduc 7, Dohogne 0.

Les Ensivalois ont dû s’employer pour ne pas laisser la lanterne rouge repartir avec l’enjeu…

"On a joué comme on le devait pendant cinq minutes et ça a été suffisant, cette fois…", constate le coach Jérémy Delsemme. "Il faut aussi gagner quand on est mauvais. C’était le cas aujourd’hui. Notamment car nous étions trop laxistes défensivement et qu’on a manqué de fluidité offensive."

RBC Pepinster B 78 – All. Flemalle 85

Évolution du score: 10e: 11-19, 20e: 34-42 (23-23), 30e: 60-63 (26-21), 40e: 78-85 (18-22).

RBC PEPINSTER B: Pirenne 0, Goemans 0, Lejeune 35, Wergifosse 16, Francot 0, Masson 2, Jennès 11, Hardy 16.

Pas de bonne surprise pour Pepinster B face à une équipe de la première partie de tableau. Les Pepins restent menacés dans la course au maintien…

RBC Aubel B 76 – RBC Stavelot 63

Évolution du score: 10e: 16-14, 20e: 42-31 (26-17), 30e: 53-51 (11-20), 40e: 76-63 (23-12).

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 18, Correa 12, Horevoets 16, Grégoire 2, Blaise 13, Lejeune 5, Dejardin 4, Palotai 0, Vauchel 2, Leduc 4.

C’est Aubel B qui sort vainqueur de ce match à six points et qui revient sur son adversaire du jour au général.

"Partie disputée sur un faux rythme", relève Gauthier Liégeois, le coach aubelois. "On a dû attendre le quatrième quart pour se rassurer et prendre le large. Mais on retiendra les trois points."

Harimalia BC 61 – Theux BC 57

Évolution du score: 10e: 15-20, 20e: 33-36 (18-16), 30e: 42-45 (9-9), 40e: 61-57 (19-12).

THEUX BC: Lentz 0, Baikry 0, Toussaint 6, Rondoz 7, Caro 7, Cawez 1, Massin 8, Caubergh 8, Pieffer 8, Barbay 12.

Klassen blessé, Liégeois et Bousmanne absents, Theux remportait le premier acte (15-20) et gardait une petite avance au moment de rentrer une première fois au vestiaire (33-36).

"On domine globalement la première mi-temps mais sans pouvoir créer un réel écart", constate Sébastien Hella, le coach theutois. "Le match devient de plus en plus physique et haché après la pause. On perd notre basket offensif: nervosité, mauvais choix et plus aucun shoot extérieur. Avec 21 points inscrits en deuxième mi-temps, ça devient très difficile de gagner un match."

A noter que Gauthier Pieffer quittera Theux pour rejoindre Stavelot la saison prochaine.

Un duo a été désigné à la tête de Herve-Battice la saison prochaine. Christophe Hougardy et Fred Delsaute se partageront le poste de coach. À noter une nouvelle arrivée, celle du joueur Martin Lambot en provenance de Aubel (R2).