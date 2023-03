Buts: Evrard (1-0, 35e), Méant (2-0, 72e)

"Encore une fois, on fait un très bon match mais cette fois, avec plus de caractère et de réussite à la finition", lançait Bruno Herman, le coach sartois.

"Nous avons un gros problème: on ne tire plus au but, résumait Rocco Sutera, le coach jalhaytois. En plus, on s’est fait balader par les Sartois en 1re période. Nous n’avons rien à revendiquer."

Saint-Vith 0 – Cornesse 0

"Nous avons quelques absents dans le secteur offensif et ceux qui sont présents ne sont pas tous en forme, soulignait Tommy Chiragarhula, le T1 saint-vithois. C’est notre 2e match consécutif sans marquer."

"C’était un match semblable à celui du tour final l’an dernier, expliquait Jonathan Félix, absent samedi et remplacé par Eddy Simonis. Nous étions bien en place et on revient avec un point positif."

Lontzen 2 – Elsaute B 5

Buts: Hanssen (0-1, 5e), Tergui (0-2, 40e), Preis csc (0-3, 44e), Hanssen (0-4, 46e), Wirtzfeld (0-5, 71e), Franssen (1-5, 80e), Lemmens (2-5, 88e)

Carte rouge à Lontzen: Quandt (60e, directe)

Carte rouge à Elsaute B: Vandermeulen (60e, directe)

"Elsaute B est pour moi la plus belle équipe de la série et nous étions très mauvais ce dimanche, racontait Pierre Schmitz, le capitaine de Lontzen. A 0-5, nous avons continué à jouer et nous avons inscrit deux buts, c’est bon pour le moral."

"En marquant rapidement, nous avions fait le plus difficile face à une bonne défense et sur un terrain très spongieux, analysait Dejan Botic, le T1 de l’Étoile. Nous avons pris beaucoup de coups et un peu perdu le fil en deuxième période, on encaisse même deux buts évitables."

Butgenbach 4 – Baelen 1

Buts: T. Jost (1-0, 34e), Y. Jost sur pen. (2-0, 48e), Servaty (3-0, 52e), Aithmid (4-0, 85e), Branswyk (4-1, 90e+4)

Carte rouge à Baelen: Eussen (47e, 2cj.)

"Nous ne jouions pas bien, il y avait trop de déchets offensifs mais le 1-0 de la pause était mérité, notait Ludek Mach, le mentor de Butgenbach. Après le penalty et l’exclusion de leur gardien, tout est devenu plus facile, nous avons pu contrôler."

"En 1re période, Butgenbach a un penalty cadeau que mon gardien va chercher mais il prend un carton jaune, pestait Geoffrey Foguenne, le coach baelenois. À la reprise, il y a un deuxième penalty et surtout un 2e carton synonyme d’exclusion. L’arbitrage ne nous a pas aidés tout comme la sortie sur blessure de Julien Pirnay."

SRU Verviers 1 – Lambermont 3

Buts: Volpe (0-1, 35e), Fassin (1-1, 62e), Volpe sur pen. (1-2, 90e+4), Schwanen (1-3, 90e+6)

"C’était un match engagé mais pas méchant, Lambermont a plus voulu la victoire et l’a obtenue", soulignait Serge Kessel, le tacticien du Skill.

"Après l’égalisation et un penalty flagrant non accordé par l’arbitre, nous avons su remettre un coup d’accélérateur pour arracher cette victoire qui fait du bien", soufflait Quentin Demollin, l’entraîneur lambermontois.

Xhoffraix 3 – Elsenborn 1

Buts: Vanswieten (1-0, 11e et 2-0, 40e), Pierry (3-0, 62e), T. Mackels (3-1, 75e)

"J’ai retrouvé une équipe conquérante, cela fait du bien de casser cette spirale négative", positivait Sylvain Henrard, le T1 xhoffurlain.

Son homologue d’Elsenborn, Michaël Weynand reconnaissait la supériorité de son adversaire: "On dormait au début du match, c’était un peu mieux par la suite mais nous avons perdu la motivation après le 3-0."

Honsfeld 1 – Walhorn 2

Buts: Musovic sur pen. (0-1, 30e), Buchholz (0-2, 76e), Da. Henkes (1-2, 90e)

"Face à une équipe de Walhorn dans une bonne forme, nous n’avons pas réalisé un mauvais match, tempérait Pascal Jost, le coach du HSV. À 0-2, nous n’avons pas abandonné. Nous avons réduit l’écart et encore obtenu plusieurs occasions sans parvenir à pousser le cuir au fond des filets."

"Tactiquement très disciplinés, nous n’avons pas laissé grand-chose à Honsfeld, se félicitait Stefano Francini, le mentor de Walhorn. Nous aurions dû faire 0-3 avant de prendre le 1-2. Après, notre adversaire a tout lancé vers l’avant mais nous avons tenu le coup."