Denis Pousset (Raeren-Eynatten) : "Se qualifier pour le tour final et jouer notre chance à fond"

Dans cette saine concurrence, Denis s’en sort très bien. "J’ai commencé dans le onze lors des dix premiers matchs, puis j’ai fait un passage par le banc, explique cet habitant d’Oupeye. Je suis content d’avoir retrouvé ma place et je donne tout pour la garder."

Contre La Calamine, il a contribué à la victoire des siens avant de céder sa place à Gaillard à la 67e, lorsque le score était acquis. "On savait qu’ils allaient jouer avec de longs ballons et essayer de profiter de leur vitesse devant. Mais on a joué en bloc et on les a empêchés d’être dangereux. On a gagné les duels, on a profité des espaces et au final notre victoire est largement méritée. Je ne pense même pas que le score soit forcé."

S’il n’a pas marqué, Denis a apporté sa contribution sur les deux premiers buts des siens. "Le deuxième a été important pour nous car il vient juste après leur égalisation et on n’a même pas le temps de douter."

Avec cette victoire importante dans le derby des clubs germanophones, les Raerenois laissent leurs adversaires à dix points et consolident leur place dans le top 5. "Notre objectif est de se qualifier pour le tour final et puis de jouer notre chance à fond", conclut le numéro 10, qui espère terminer la saison dans la peu d’un titulaire.