Buts à Andrimont : Mohamud x2 et Duran x3

Buts à l’EJ Fléron: Petit, Paquay, Spodarek, Scherer x2

Avec pas moins de 10 buts inscrits, ce choc entre 2e et 3e classés à tenu ses promesses même si Andrimont, qui menait 4-1, peut s’estimer déçu. "On leur a marché dessus en première mi-temps. Il n’y avait pas photo mais on a malheureusement perdu notre foot par la suite en abusant de longs ballons" confie le médian des Canaris Cédric Ponsard à propos de cette rencontre folle qui voyait encore Andrimont prendre la tête (5-4) dans les arrêts de jeu avant que Fléron n’égalise une nouvelle fois quelques secondes plus tard.

Bressoux 2 – Bolland 2

Buts: Kochchif (1-0, 30e ; 2-0, 66e), Ledain (2-1, 70e), Al-Assouad (2-2, 90e)

Face à l’actuelle lanterne rouge, Bolland n’a pu sauver qu’un point en toute fin de partie. "On s’en sort à l’arrache sans être bons depuis déjà trois matchs. Il va falloir se remobiliser sous peine de vivre une longue fin de saison" constate le coach bollandois Antoine Wilkin.

Queue-du-Bois 2 - Ent. Pepine 1

Buts: Collard (1-0, 10e), Ju. Diefels (1-1, 16e), Collard (2-1, 24e)

Battue chez le dernier (ex aequo avec Bressoux), l’Entente Pepine est retombée dans ses travers. "C’est mérité, nous avons été catastrophiques" soupire l’entraîneur Yves Voos.

La Minerie B 0 – Jupille 2

Buts: Decharneux (0-1, 6e), Kabamba (0-2, 27e)

Mené 0-2 après une première période "très mauvaise", les Miniers de Francesco Dell’Aquila n’ont pas su recoller. "C’était nettement mieux après la pause mais le réveil est arrivé trop tard" pointe le technicien.