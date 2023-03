Évolution du score: 10e: 22-24, 20e: 41-44 (19-20), 30e: 68-65 (27-21), 40e : 91-79 (23-14).

BC VERVIERS: Wilkin M. 8, Akinbodu 12, Roosen 20, Léonard 13, Wilkin G. 3, Mahiat 6, Buscicchio 7, Delsemme 10.

Belle initiative du président verviétois qui avait décidé d’emmener ses protégés à Lille dès vendredi et jusqu’à dimanche pour, espérait-il, préparer au mieux la rencontre de ce samedi disputée à Kain situé à la frontière française.

Et les choses avaient plutôt pas mal démarré sur le terrain puisque les Wilkin et autre Léonard remportaient les deux premiers actes pour mener 41 à 44 au repos face à un adversaire du Top 5.

"Mais déjà avant la rencontre, Lodomez avait dû déclarer forfait", explique le coach Bruno Dagnely. "Victime de fièvre et d’un état grippal, il ne se sentait pas capable de monter sur le terrain. Et puis, les tuiles se sont enchaînées. Akinbodu a vomi durant la mi-temps et a eu beaucoup de mal par la suite. Roosen était également dérangé. Sans doute avaient-ils mangé quelque chose de contraire dans la journée…"

Et les mésaventures verviétoises ne s’arrêtaient pas là. Gilles Wilkin s’occasionnait une entorse très tôt dans cette partie alors que Léonard était touché au dos. Partis à neuf, les visiteurs devaient finir à cinq seulement.

L’occasion pour Kain de prendre les commandes en seconde mi-temps. Et si tout restait possible à la demi-heure (68-65), le BC Verviers craquait dans le dernier acte.

"Il n’y a pourtant rien à reprocher aux joueurs qui ont tout donné et qui se sont montrés soudés et solidaires", conclut Bruno Dagnely. "Dommage d’avoir accumulé autant de contretemps car il y avait la place pour passer."

Le compteur verviétois reste bloqué à cinq victoires, celui d’Andenne - battu à Cointe - stagne à sept, les positions restent figées dans le bas de tableau. Ce qui ne fait, évidemment, pas les affaires du BC Verviers.

RABC Ensival 66 - Royal Nivelles 75

Évolution du score: 10e: 18-16, 20e : 36-41 (18-25), 30e : 55-57 (19-16), 40e : 66-75 (11-18).

RABC ENSIVAL: Walraff 12, Genet 20, Erkenne 10, Beaujean 2, Horris M. 0, Pitz 15, Horris V. 4, Hanus 3.

Ensival espérait bien mettre cet adversaire à trois victoires derrière lui mais savait aussi que Nivelles - lancé dans son combat pour le maintien - viendrait renforcé.

"On s’est fait dominer physiquement et au niveau de l’envie", constate Antoine Massart, le coach ensivalois. "On a vraiment eu du mal à contenir Renversez, le pivot de la TDM2 de Nivelles qui nous plante 23 points. La balle ne tournait pas suffisamment chez nous et on a connu beaucoup de pertes de balles et de shoots mal pris."