Un but de Fyon crucifie des Tripontains qui ont posé bien des problèmes au leader, Stavelot (photos)

On ne joue d’ailleurs que depuis 85 secondes quand Giet met les siens aux commandes (1-0). Le match est lancé et les 22 acteurs n’offrent aucun temps mort aux spectateurs présents. Au quart d’heure, Dimitri Rondeux prouve qu’il n’a rien perdu de ses talents de buteur en égalisant méritoirement (1-1). À partir de là, la rencontre monte encore en intensité mais ni Troch (3x), Giet et Fyon côté stavelotain, ni Bertrand (2x) et Cordonnier côté tripontain, ne trouvent le chemin des filets.

"On a peut-être marqué un peu vite et oublié de jouer foot par après", enchaîne le technicien stavelotain. "En début de seconde mi-temps, on était désorganisé et Trois-Ponts est passé près de l’égalisation. On a ensuite eu les occasions pour tuer le match, mais eux auraient pu revenir au score. C’est une belle victoire dans le stress."

Si la seconde période est moins riche en occasions, elle n’en demeure pas moins indécise et très agréable. D’entrée, Rondeux a le 1-2 au bout du pied mais il oublie de cadrer. Troch lui répond mais trouve Denis sur sa route. Cordonnier se retrouve ensuite seul face à Thys mais perd son duel. À la 70, Boucha centre parfaitement pour Fyon qui ne laisse aucune chance au portier visiteur (2-1). Trois-Ponts jette alors toutes ses forces dans la bataille mais ne parvient pas à arracher le point qu’il n’aurait pourtant pas volé.

"Assurer le maintien"

"C’est une belle image pour le football", glisse le coach de Trois-Ponts Grégory Rondeux. "Je suis déçu de la défaite mais très fier des joueurs qui ont livré un gros match, même si la pièce est tombée du mauvais côté. En 2e mi-temps, nous avons eu quatre grosses occasions. La rentrée de Nathan (Prévot) à la pause a fait du bien, c’est le petit plus qui nous manquait au milieu. On a tenu tête à Stavelot, c’est très positif. Il faut maintenant aller chercher les derniers points qui nous manquent pour le maintien."

Retrouvez le résumé vidéo du match et les photos de la rencontre via lavenir.net/vvsports

Stavelot 2 – Trois-Ponts 1

Arbitre: M. Mager

Cartes jaunes: Troch, Giet, Lukoki ; Stassart, Rondeux, Albert, Jacob

Buts: Giet (1-0, 2e), Rondeux (1-1, 16e), Fyon (2-1, 70e)

STAVELOT: Thys, Peso, Lukoki, Jérôme, Giuliano, Colin, Giet, Boucha, Brissinck, Fyon (84e Machu), Troch

TROIS-PONTS: Denis, Stassart (72e Flammang), Geron (85e Andries), Schmitz (88e Bonaventure), Jacob, Bertrand, Albert, Legrand (46e Prévot), Dumez, Cordonnier, Rondeux