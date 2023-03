"Un beau pas vers l’objectif" : estime Boris Dome après le 1-2 à Malmedy-Elsaute (photos)

Et pourtant à la 35e, ce sont les Dragons qui débloquent le marquoir après un travail remarquable de Nicolas Nijhof. Ce dernier centre en retrait pour Romain Krings qui envoie le ballon se loger dans la lucarne de Maxime François (1-0).

La réaction des visiteurs ne se fait pas attendre et cinq minutes plus tard Gary Deville reçoit le cuir au petit rectangle, mais il l’envoie dans les nuages. Ce n’est que partie remise puisque soixante secondes après, c’est Moussa Diané qui se trouve à la bonne place pour remettre les deux formations à égalité. 1-1, c’est le score à la pause.

"J’aurais aimé qu’on conserve notre avantage au repos même si Elsaute mérite cette égalisation. Elle est tombée au mauvais moment car mes joueurs sont rentrés au vestiaire avec leurs mines renfrognées. Malgré cela, mon discours à la mi-temps s’est voulu positif et j’ai tenté de remobiliser mes troupes" confie Selahattin Deniz, le coach des Dragons.

La seconde période reprend et on comprend vite que les Étoilés passent à la vitesse supérieure. Il n’y en a plus que pour eux et Moussa Diané, véritable homme du match, manque la cible de peu. Ensuite, il voit sa frappe à la retourne détournée par Errens, le dernier rempart malmédien. Qu’à cela ne tienne, la troisième est la bonne. Florian Campo le sert dans la surface et l’attaquant Elsautois prend le meilleur sur son opposant. Il envoie une frappe croisée dans le petit filet du but de Bryan Errens pour (déjà) sceller la victoire des siens à la 67e et ainsi signer son doublé (1-2).

Les Malmédiens ne parviennent pas à mettre les Elsautois en difficulté et doivent s’avouer vaincus face au leader (50 points) qui creuse un peu plus l’écart en tête, grâce au faux pas de Wanze/Bas-Oha (46 points après le 1-1 contre Faimes).

"On va y arriver si…"

"J’aurais vraiment été déçu de ne pas repartir avec la totalité des points après une telle prestation de mes gars" avoue Boris Dome, le T1 Étoilé, après ce succès en bord de Warche. "On a eu un premier quart d’heure difficile avant de prendre le jeu à notre compte. J’ai précisé que l’on devait élever notre niveau de jeu en seconde période et mes gars ont répondu présent. On a fait un beau pas de plus vers l’objectif et on va y arriver si on continue à proposer du jeu comme aujourd’hui."

Malmedy-Elsaute ce 12 mars 2023 : les photos

Malmundaria 1 – Elsaute 2

Arbitre: M. Picard.

Cartes jaunes: Krings ; Diané.

Buts : Krings (1-0, 35e), Diané (1-1, 41e ; 1-2, 67e).

MALMUNDARIA: Errens, Mathonet, R. Jacob, Cassoth, Denis, Le Bohec (74e Simon), Krings, Custinne (83e Kivrak), Geelen (62e Q. Jacob), Nijhof, Crosset.

ELSAUTE: François, D’Affnay, Counet, Dirix, Piparo, Campo, Dohogne, G. Deville, B. Deville, Corman (74e Marechal), Diané.