Spa se donne de l’air, Goé s’incline encore dans le temps complémentaire (photos)

Le même Schmitz, évoluant en "9" pour l’occasion, centre parfaitement en direction de Chanson qui fait 1-0. C’est déjà tout pour la première période.

La seconde mi-temps n’est pas plus emballante. Les Goétois sont plus souvent dans le camp spadois que l’inverse mais il faut attendre la 76e, pour voir Rox s’infiltrer dans le rectangle et obtenir le penalty qu’il était venu chercher. Heggen égalise et on pense filer doucement vers un partage logique puisqu’aucune des deux formations ne méritait réellement de l’emporter.

C’est finalement, dans le temps complémentaire, que Masson arpentra tout son flanc droit pour aller jusqu’au rectangle et faire 2-1 d’une frappe croisée.

"Je suis satisfait de notre organisation défensive, nous n’avons pratiquement rien laissé aux Goétois, soulignait Steve Paquay, l’entraîneur spadois. Offensivement, on a essayé mais on ne se crée pas assez d’occasions. L’égalisation arrive de nulle part mais on a eu une bonne réaction par la suite. Nous sommes parvenus à arracher ces trois points très importants et qui nous donnent une belle bouffée d’air."

Depuis l’arrivée de Thierry Polis à Goé, les Loups ont perdu trois rencontres dans les derniers instants. Les Rouge et Blanc occupent désormais une inquiétante position de barragiste, il est grand temps de prendre des points.

"C’était un match très fermé avec beaucoup de duels mais très peu d’occasions, lâchait Thierry Polis. Nous aurions dû bénéficier d’un penalty flagrant en 1re période. À part cela, nous n’étions pas dangereux. Nous avons pris le dessus après la pause, l’égalisation était méritée mais nous avons été trop naïfs par la suite. Encore une fois, le manque de physique et d’intelligence nous coûte une défaite en fin de match. C’est dommage car mes garçons avaient tout donné."

Spa 2 – Goé 1

Arbitre: M. Guirassy.

Cartes jaunes: I. Grandjean, Parotte ; Heggen, Grosjean, Bodson, Rox.

Buts: Chanson (1-0, 39e), Heggen sur pen. (1-1, 76e), Masson (2-1, 90e+1).

SPA: Cocquyt, Ovi Assoma (79e Masson), Grignard (62e A. Schyns), Mathieu, I. Grandjean (46e E. Granjean), Jon. Heindrichs, Parotte (77e Brisbois), Gagban, Schmitz, Emonts-Botz, Chanson.

GOÉ: Witwrouw, Sandmeier, J. Lepaon, Blanchy, Alario (68e Denard), Heggen, Vanderthommen, Grosjean, Bodson, Rox (90e+2 Avermaete), Fierens.