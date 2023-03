Pepinster tient sa revanche: cette fois c'est Ostende qui a pris l'eau (photos et vidéo)

C’est toujours sans Pirson mais avec un Maucourant à l’échauffement (seulement) que Pepinster accueillait une équipe d’Ostende dans le but de gommer l’affront du match aller (87-50). Début partagé (5e: 9-10) face à des visiteurs qui se rendaient déjà coupables de plusieurs air-balls. Du côté pepin, c’est davantage les pertes de balle qui étaient à pointer du doigt (8e: 9-16). Mais Pepinster égalisait (19-19) au début du second acte par Wintgens qui poursuivait sur sa lancée avec un panier plus bonus (12e: 22-19). Ostende peinait à faire avancer le marquoir (15e: 26-21) et ne trouvait guère de solution malgré les deux temps morts demandés par le coach visiteur (19e: 37-29). Et comme Delsaute rentrait un trois points à près de dix mètres sur le buzzer des 24 secondes, Ostende retrait déconfit au vestiaire (42-31). Toujours aussi maladroit offensivement, Ostende laissait davantage de latitude encore aux Pepins (23e: 48-33). Et même à 54-37 (27e) sur un trois points de Francoeur pour passer la barre des vingt unités grâce à Nyssen aux lancers francs (28e: 57-37). Pepinster continuait à imprimer le rythme et ne craignait pas grand-chose face à une équipe qui ratait autant que ce soit à distance (5/25 à trois points) ou aux lancers francs (7/14). À l’entrée du money-time, plus de suspense déjà (35e: 70-53).

"Un super-match à huit seulement dont le jeune Beaujean qui a fait une belle entrée en première mi-temps", conclut Pascal Horrion. "On a eu de très belles séquences tactiques en mettant la balle là où il fallait."

Le match : RBC Pepinster 75 - KBG Ostende 62

Évolution du score: 10e: 15-19, 20e : 42-31 (27-12), 30e : 62-44 (20-13), 40e : 75-62 (13-18).

RBC PEPINSTER: Halkin 13, Francoeur 22, Delsaute 11, Deblond 6, Nyssen 2, Wintgens 14, Beaujean 3, Maréchal 4.

