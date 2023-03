Buts: Evrard (1-0, 25e), Heindrichs (2-0, 43e), Evrard (3-0, 55e), Louras (4-0, 81e)

"Habituée au synthétique, je craignais La Calamine B. Cette victoire nous permet de rester au contact de Stavelot", se félicite le T1 sartois Rudy Siebenbour.

"Nous prenons quatre buts sur phases arrêtées", peste le coach calaminois Mike Hendrick. "On a certes eu l’occasion de revenir à 2-1, mais il nous a manqué trop d’ingrédients."

Amblève 1 – Weywertz 1

Buts: Elsen (0-1, 23e), Veithen (1-1, 35e)

"Dans un match où il n’y a pas eu beaucoup d’occasions, le nul est assez logique", estime le mentor amelois Robin Demarteau. "On a eu le bon goût de réagir après le 0-1."

"Je reste un peu sur ma faim car, dans la foulée du 0-1, on touche la latte. C’est un tournant du match", analyse le technicien de Weywertz Benjamin De Vuyst.

T-Frontières 5 – RCS Verviers 2

Buts: Pirnay (1-0, 6e ; 2-0, 18e), Cornet (3-0, 20e), Arakaza (3-1, 52e), Deraoui (3-2, 62e), Gouem (4-2, 70e), Masset (5-2, 80e)

"Après le 3-1, on a commencé à douter. Heureusement, les remplaçants sont bien rentrés et le 4e but a fait du bien", note le tacticien frontalier Fabrice Burdziak. "On a très mal débuté cette partie", regrette l’entraîneur lainier Gabriel De Luca. "On a ensuite très bien entamé le second acte et j’ai bien cru qu’on allait revenir au score."

Welkenraedt 1 – Emmels 3

Buts: Aksu (0-1, 18e ; 0-2, 32e), Gharibyan (0-3, 57e), Kirch (1-3, 66e)

"La semaine passée, j’ai vu une équipe du top 5, aujourd’hui, une équipe indigne de la P2. Je suis fâché sur mes joueurs", lâche le T1 welkenraedtois Greg Degotte.

"J’ai vu de très belles choses et une équipe qui faisait bloc", se réjouit le nouveau coach d’Emmels Éric Richter. "La mentalité y était et c’est positif pour la suite."

Rocherath 4 – Recht 1

Buts: Bongard (1-0, 14e ; 2-1, 63e ; 3-1, 83e), M. Krings (1-1, 14e), Remy (4-1, 89e)

"Je suis très satisfait car on n’a pas souvent remporté des derbys cette saison. Notre 2e but vient au bon moment", avance le coach de Rocherath Stefan Bongard. "Le score est trop sévère. Ça ne veut pas tourner pour nous-même si Rocherath mérite sa victoire", dixit son homologue Jérôme Stark.

Heusy 5 – Waimes Faym. 3

Buts: Melotte csc (1-0, 9e), Benaets sur pen (2-0, 20e), Alcabir (2-1, 22e), Qualizza (3-1, 50e), Benaets sur pen (4-1, 70e), Doucene (4-2, 77e), Nagui (4-3, 87e), Liotta (5-3, 90e)

"C’est peut-être notre match le plus abouti offensivement mais les joueurs ne sont pas récompensés. C’est une défaite malheureuse", déclare le T1 waimerais Jean-Claude Sonnet.

"J’ai cru voir un match de fin de saison", glisse son vis-à-vis Jessy Dionisio. "On a juste mis deux buts plus que Waimes qui n’a pas le petit brin de chance avec lui."

H-Fagnes 1 – Franchimont 2

Buts: Zanze (1-0, 32e), Dufour (1-1, 49e), Simonis (1-2, 85e)

Carte rouge à Franchimont: Hurdebise (2j, 72e)

"On perd encore une fois à cause de détails. Mais au niveau de la mentalité, je n’ai à reprocher à mes gars", note le mentor fagnard Greg Hendrick.

"L’équipe a nettement mieux presté après la pause. Elle a fait preuve de beaucoup de caractère pour émerger alors qu’elle était à dix", se réjouit son homologue Olivier Laffineur.

EN BREF

Deux arrivées à Welkenraedt

Maxime Scherpereel (Warsage) et Tristan Claes (La Calamine B) évolueront à Welkenraedt la saison prochaine.

Mattéo Vilz vers Amblève

Alors que le portier de Weywertz Mattéo Vilz est annoncé à Amblève, le CQ Peter Jates tient à nuancer: "Rien n’est encore signé et nous devons d’abord trouver un accord avec Rocherath, son club. Par contre, nous sommes bien à la recherche d’un attaquant."

Waimes Faymonville tiendrait son futur entraîneur

Pour succéder à Jean-Claude Sonnet, Waimes Faymonville aurait jeté son dévolu sur Arnaud Barth. Le club fusionné n’a pas encore confirmé cette information.