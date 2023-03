Buts: Thielen sur pen (1-0, 34e), Fadli (2-0, 61e), Heydens (2-1, 71e), Lindemann sur pen (2-2, 83e), Thewis (2-3, 90e).

Carte rouge à Blegny: Balbourg (2 c. j., 88e)

Carte rouge à Warsage: Raskinet (directe, 33e).

"C’est une belle victoire. Nous avons été mangés en première période. On est réduit à dix avec l’exclusion de notre gardien. On revient à 2-1, puis à 2-2 avec un penalty venu de nulle part. On arrache la victoire dans les derniers instants. Je suis content pour mes gars. Je suis fier d’eux. Je suis juste triste que notre équipe B a été battue en P3 contre Blegny B et ce n’est pas bon pour son maintien", avoue le technicien warsagien Vivien Forthomme.

Olne 1 – Aubel B 0

But: Jochmans (1-0, 28e).

"C’est une belle victoire dans un match très compliqué. Mené au score, Aubel B a jeté toutes ses forces vers l’avant, mais on a résisté. Je suis très fier de mes guerriers", se réjouit le mentor olnois Christophe Legros.

En face, c’est la déception qui prédomine les propos de son homologue aubelois David Malta. "Cela ne tourne pas pour nous. Le but tombe sur une erreur de mon gardien qui relâche dans les pieds de l’attaquant. C’est leur seule occasion du match. Il va encore nous falloir quelques points pour être certain d’être sauvé."

Espoir Minerois 1 – Tilff 2

But: Asensio (0-1, 25e), M. El Farsi (0-2, 33e), Frederico (1-2, 80e).

Carte rouge à Tilff: M. El Farsi (2 c. j., 90e).

"C’est une défaite horrible ! On, enfin mon gardien, offre les deux buts et la victoire à Tilff sur deux grossières erreurs", soupire le tacticien minerois Gino Piol.

Saive 1 – Herve 0

But: Sorbian (1-0, 22e).

"On a été bon pendant une demi-heure et vraiment moins bon après cela. On a abusé des longs ballons et ce n’était pas beau à voir", explique le T1 hervien Ben Joly.

Battice 0 – Trooz 1

But: Palleschi sur pen (0-1, 55e).

"C’est le même scénario que la semaine passée. On a les occasions, mais on ne marque pas. Ils ont deux occasions sur le match et marquent sur penalty. C’est frustrant, car on méritait mieux", soupire le joueur-entraîneur batticien Benjamin Marechal.

EN BREF

Crasset (Warsage) à Weywertz

Le milieu offensif de warsage Killian Crasset avait annoncé son départ de Warsage en fin de saison. Il se lie au club de Weywertz (P2C) pour le prochain exercice.

Camara (Tilff) parti en ambulance

Le solide défenseur de Tilff Camara est parti en ambulance suite à un choc avec le gardien de but de La Minerie Cédric Arend. Le coach de l’Espoir Minerois Gino Piol lui souhaite un prompt rétablissement.